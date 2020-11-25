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旅客不迷路 竹市145處指標導覽系統進駐街角　

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅打造統一指標導覽系統，今宣布市區共145處已完成設置，宛如行動資訊站，外型統一走鐵灰色系簡約風，民眾可掃QR CODE獲得更深入景點資訊來場「城市尋寶」。圖／新竹市政府提供
林智堅打造統一指標導覽系統，今宣布市區共145處已完成設置，宛如行動資訊站，外型統一走鐵灰色系簡約風，民眾可掃QR CODE獲得更深入景點資訊來場「城市尋寶」。圖／新竹市政府提供

新竹市長林智堅重視公共美學，打造統一指標導覽系統，今宣布市區包括火車站、舊城區、新竹公園周邊各大路口與觀光景點共145處已完成設置，宛如行動資訊站，外型統一走鐵灰色系簡約風，民眾可掃QR CODE獲得更深入景點資訊來場「城市尋寶」，這也是新竹市區首次建置系統性的步行指標。

林智堅說，舊城區指標導覽系統讓遊客置身城市各處，清楚顯示周遭景點與方向，鄰近的城市文化古蹟、名店名街、景觀設施都能在指標上一覽無遺，提升景點能見度。

林智堅指出，城市綠帶、步行環境、指標系統是三位一體的「好生活」建設，近年火車站前站後步行空間、新竹綠園道、護城河、隆恩圳都陸續完成，配合推動中的步行城市、騎樓順平計畫，這次指標系統完工不僅讓景點指引更清晰，也豐富「街道家具」，讓城市生活感與便利度再提升。

都發處表示，為讓旅客取得資訊便利以推廣城市觀光，市府向中央爭取經費，以步行城市計畫架構為核心，導入減法美學概念和流動非線性的設計手法，打造出五種統一圖示的指標，包括分區地圖牌、指向牌、警告牌、景點詳細介紹牌、景點載具牌，提供遊客或步行民眾觀光及日常活動索引。

分區地圖牌設於人流密集的交通節點或觀光景點，如火車站出口；指向牌設於人行道轉角或道路交叉口，指引轉運站、美術館等標的方向；警告牌設於景點內部，標示禁止吸菸、亂丟垃圾等事項；景點詳細介紹牌設於重大景點出入口，如隆恩圳；景點載具牌則設於各大文化與公園景點。重要節點或景點的牌體內容則配合有景點介紹之QR CODE圖示，讓使用者能掃描並了解更多新竹景點資訊。

林智堅打造統一指標導覽系統，今宣布市區共145處已完成設置，宛如行動資訊站，外型統一走鐵灰色系簡約風，民眾可掃QR CODE獲得更深入景點資訊來場「城市尋寶」。圖／新竹市政府提供
林智堅打造統一指標導覽系統，今宣布市區共145處已完成設置，宛如行動資訊站，外型統一走鐵灰色系簡約風，民眾可掃QR CODE獲得更深入景點資訊來場「城市尋寶」。圖／新竹市政府提供
林智堅打造統一指標導覽系統，今宣布市區共145處已完成設置，宛如行動資訊站，外型統一走鐵灰色系簡約風，民眾可掃QR CODE獲得更深入景點資訊來場「城市尋寶」。圖／新竹市政府提供
林智堅打造統一指標導覽系統，今宣布市區共145處已完成設置，宛如行動資訊站，外型統一走鐵灰色系簡約風，民眾可掃QR CODE獲得更深入景點資訊來場「城市尋寶」。圖／新竹市政府提供

新竹 火車站 林智堅

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