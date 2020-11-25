八德介壽路捷運綠線工區將全面啟動 桃市府籲改道

桃園捷運綠線GC02標地下段工程去年3月起，在八德、桃園介壽路展開站體連續壁施作，交通動線變化大。市府捷運工程局指出，介壽路上最後兩處工區G05站、VS4通風豎井將從後天（27日）起陸續啟動，施工團隊將採用「管冪工法」穿越桃園大圳河道完成隧道掘進，預計2026年8月完成，施工期間請民眾盡量利用替代道路通行。

捷運綠線G05站體工程範圍從八德區介壽路一段忠勇西街至介壽路一段613巷，27日起先進行第1階段施工圍籬架設，圍籬長度約200公尺，總計分7個階段於介壽路一段東側、西側及中間段陸續圍設，施工期間車道縮減，南北雙向各維持1混合車道通行，配合工項內容調整，自強街將必要性封閉，請民眾注意周邊交維資訊。

VS4通風豎井工程範圍則自八德區介壽路一段大義街至福豐南街，12月11日起進行第1階段施工圍籬架設，圍籬長度約100公尺，分3個階段於介壽路一段西側、東側及中間段圍設，因此路段有大型購物商場，車流量高，民眾行經工區時請保持速限30公里。

捷運工程局長陳文德說，桃園捷運綠線GC02標潛盾地下段工程，路線長度6.7公里，在桃園區及八德區介壽路上共有6個施工處，其中，為了保護介壽路下方百年歷史的桃園大圳，不破壞結構，VS4通風豎井特別採用「管冪工法」穿越寬約10.2公尺的桃園大圳，減少路面開挖面積。