錄取率僅5.3% 桃園招考350名清潔隊員今公布名單

桃園市環保局今年公開招考350名清潔隊員，吸引6514名考生報名，歷經體試、筆試兩階段測驗後，今天早上公布https://tydep109.twrecruit.com.tw/news/錄取結果；市府環保局指出，目前環境清潔稽查大隊各中隊有140名職缺，將依成績排序通知，最快明年1月到任，剩餘錄取員額將依退離狀況陸續進用，預計於2年內進用完畢。

環保局指出，此次招考是桃園市升格直轄市後第3次進行清潔隊員公開甄選，今年招考應考人數6514人，創歷次報考人數新高，歷經第1階段激烈的扛沙包折返跑體能測驗，挺進第2階段測驗1410人，實際到考人數達1378人，到考率高達98%，最後錄取350人，總錄取率為5.3%，競爭激烈不亞於國家考試。

市府環保局長呂理德說，今年招考錄取的350名清潔隊員，包含一般組320名及原民組30名，會視各區中隊隊員退（離）職狀況，每年約80到100名清潔隊員退休，依成績排序遞補進用，他也恭喜所有優秀的準清潔隊員們，勉勵上任後秉持考試時的拚勁與初衷，齊心維護桃園的環境市容。