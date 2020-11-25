航空城小坪數徵收戶怨貼錢換房 鄭文燦：調整安置房型

桃園航空城計畫土地區段徵收案公告，現進入配地階段，多達9成9徵收戶選擇配地，但多名小坪數徵收戶抗議原有建物權狀僅20多坪，徵收補償費不足購買最小坪數，該如何重建家園？市長鄭文燦今天主持市政會議表示，將調整安置住宅房型，讓住戶可選擇繼續住小坪數，「一坪換一坪、舊房換新房」，秉持居民權益極大化原則處理。

桃園市公民監督聯盟陣線日前率領上千名航空城徵收戶到市府廣場前抗議，多名徵收戶怒吼十大優惠都是謊言，政府實際上給的補償費不足，得背債重建家園；小坪數徵收戶更為不滿，紛紛表示因原有建物坪數未達最小30坪數規定，得再額外花錢向政府買地，剩餘補償費根本無法再裝潢重建，直言並非個案而是通案，要如何蓋回房子？

鄭文燦說，安置住宅與安置街廓各規畫30坪，最小30坪原意是希望徵收戶新家空間能夠變大，居民反映20坪換不到30坪要貼錢，將請都發局與住宅發展處進行意願調查，將調整房型，讓小坪數住戶繼續住小坪數，並強調地坪與建坪1坪換1坪，「20坪當然換不到30坪」，但各項加碼試算後約可換到25坪大小，達成舊房換新房目標。

「會秉持耐心、信心、決心、貼心與暖心等五心原則來處理！」鄭文燦表示，配地登記作業將到12月9日，超過9成9居民選擇配地，登記熱烈，代表民眾對航空城計畫有信心，至於四千多戶複估案件也會秉持同理心、面對面方式處理，預計明年1月完成，並向公務同仁喊話要五心（有心）來處理。

鄭文燦也強調，航空城徵收戶3千多戶、棟數8千多棟，大家拿到原始估算表不要擔心，經過複估會再拉高，幅度約50%左右，並重申航空城徵收補償是桃園歷來也是全國最優，目前補償方案已經不只十項，補償總金額也從原本432億拉高至668億元5千萬元，讓居民感受到最大支持，也希望民眾不要因為假訊息亂竄而心慌。