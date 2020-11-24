桃園公務員做人口普查怨聲載道 普查員：快得憂鬱症了

政府10年一次人口普查工作正在進行，桃園市不少第一線公務員被指派或抽籤選中兼做普查員，多位普查員今天下午批評抱怨說，他們在區公所承辦業務，抽籤抽中普查員，想要住戶電話詢問普查時間，戶政單位卻不提供，到社區大樓詢問，保全又以住戶個資拒絕，每周又規定進度，怕達不到進度影響考績，「壓力大到快得憂鬱症了」。

桃園市政府主計處長林世杰表示，全市參與人口住宅普查工作約1000人，他了解第一線公務員參與普查想完成工作的辛苦，接獲普查員反映無法取得住戶電話聯絡詢問，因為桃園市戶政單位不提供電話，該處已向中央反映，針對有的普查員進度落後，會主動請該區公所派員協助分攤壓力，並無沒完成藉查件數的處分規定。

桃園市戶政單位被第一線普查員批評不願配合普查工作、提供住戶聯絡電話，市政府民政局戶政科表示，依內政部公文，住戶電話不在戶籍資料記載項目，因此戶政單位不提供住戶電話，且普查員如果找不到普查住戶填寫，可以在普查資料填具「查無」。