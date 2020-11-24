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桃園公務員做人口普查怨聲載道 普查員：快得憂鬱症了

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市不少第一線普查員抱怨戶政不提供電話，社區大樓保全拒絕，內容涉隱私又繁瑣，聲稱「快憂鬱症了」。記者曾增勳／攝影
桃園市不少第一線普查員抱怨戶政不提供電話，社區大樓保全拒絕，內容涉隱私又繁瑣，聲稱「快憂鬱症了」。記者曾增勳／攝影

政府10年一次人口普查工作正在進行，桃園市不少第一線公務員被指派或抽籤選中兼做普查員，多位普查員今天下午批評抱怨說，他們在區公所承辦業務，抽籤抽中普查員，想要住戶電話詢問普查時間，戶政單位卻不提供，到社區大樓詢問，保全又以住戶個資拒絕，每周又規定進度，怕達不到進度影響考績，「壓力大到快得憂鬱症了」。

桃園市政府主計處長林世杰表示，全市參與人口住宅普查工作約1000人，他了解第一線公務員參與普查想完成工作的辛苦，接獲普查員反映無法取得住戶電話聯絡詢問，因為桃園市戶政單位不提供電話，該處已向中央反映，針對有的普查員進度落後，會主動請該區公所派員協助分攤壓力，並無沒完成藉查件數的處分規定。

桃園市戶政單位被第一線普查員批評不願配合普查工作、提供住戶聯絡電話，市政府民政局戶政科表示，依內政部公文，住戶電話不在戶籍資料記載項目，因此戶政單位不提供住戶電話，且普查員如果找不到普查住戶填寫，可以在普查資料填具「查無」。

參與第一線普查的李姓、陳姓、黃姓多位公務員批評，人口普查表完成一份不過2、30元，很多人不想賺，但被抽籤抽中沒辦法，人口普查既是政策，也有合法證件，想要住戶電話，方便詢問住戶，戶政單位卻不願提供，他們被迫「土法煉鋼」，到社區或大樓要找住戶，保全卻不願聯絡，普查內容太細又繁瑣，涉及個人隱私，很難做，甚至跑好幾趟仍無法完成，加上每周有規定普查表單完成比例，讓他們壓力很大，擔心普查件數太少，影響年終考績，有普查員說「壓力大到快得憂鬱症了」。

桃園市不少第一線普查員抱怨戶政不提供電話，社區大樓保全拒絕，內容涉隱私又繁瑣，聲稱「快憂鬱症了」。記者曾增勳／攝影
桃園市不少第一線普查員抱怨戶政不提供電話，社區大樓保全拒絕，內容涉隱私又繁瑣，聲稱「快憂鬱症了」。記者曾增勳／攝影

公務員 人口普查

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