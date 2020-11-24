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桃園肯納莊園動土 鄭文燦：照顧自閉症族群最好的園區

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦和民代等人參加肯納莊園社福大樓動土典禮。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市長鄭文燦和民代等人參加肯納莊園社福大樓動土典禮。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天出席龍潭肯納莊園社會福利大樓動土，讚許台灣肯納自閉症基金會長期為肯納自閉症族群努力，創造有尊嚴及好品質的生活環境。

為了讓肯納族群獲得完善的照顧，基金會在龍潭區規畫肯納社福園區，預計2023年營運，提供日間服務與住宿長期照顧等多元性服務。此外，肯納社福園區也將設置休閒農場，相信將成為照顧肯納自閉症族群最好的園區。

台灣肯納自閉症基金會董事長彭玉燕表示，基金會2004年成立，目前共有6個小型日間作業所，每個所有20個人，其中年齡最大者已超過40歲，為了讓他們獲得最好的照顧，基金會成立「龍潭肯納社福園區」，設立全日型的社會福利照顧機構，感謝所有老師及工作人員長期辛苦付出，也感謝社會各界的支持。

社會局長鄭貴華指出，肯納莊園社會福利大樓為並列式前後2棟的建築，每棟3層樓高以廊道連結，已取得同意籌設許可及建照，未來將依據需求設立身心障礙者全日型住宿照顧、日間型生活照顧、社區日間作業設施服務等綜合型的社福園區，2023年營運提供80名身心障礙者全方位的社福照顧服務。

市議員周玉琴、徐玉樹、舒翠玲、楊家俍、市府副秘書長邱俊銘、龍潭區長胡星輝都出席動土典禮。

自閉 鄭文燦

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