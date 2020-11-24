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遊蕩犬母犬絕育率僅44% 桃園拚2年內8成絕育率8成

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
台灣動物保護行政監督聯盟今天到桃園舉行動保座談會，邀請市府各局處、關心動保里長與議員一同商討動保困境與契機。記者張裕珍／攝影
台灣動物保護行政監督聯盟今天到桃園舉行動保座談會，邀請市府各局處、關心動保里長與議員一同商討動保困境與契機。記者張裕珍／攝影

台灣動物保護行政監督聯盟今天到桃園舉行動保座談會，會中點出桃園動保不少困境，如TNVR工作R（回置）卡關、犬貓絕育率有待提升、里長得自掏腰包推動保等，今年進入桃園進行免費母犬接送結紮、誘捕的相信動物協會歷經半年訪查，也發現桃園遊蕩犬母犬絕育率僅44%，要達成8成絕育率目標挑戰大，盼地方能多協助配合。

市府動保處長王得吉不諱言，流浪動物零撲殺上路3年多，各地問題陸續浮現，以主要政策工具TNVR而言，在最後一關R（回置）就面臨重重阻礙，不少居民都盼抓走流浪犬貓就不要再重返原地，但收容所容量有限，R不回去會降低收容所流動率，但R回去又會引起民眾反彈，只能再三加強溝通。

王觀察流浪犬貓數量為何只增不減，關鍵在於「放養家犬」，飼主放任不綁也不絕育，晃出門好幾個月也不理，雖從農委會數據來看，桃園家犬貓絕育率56％，與其他縣市比較並不算低，但他坦言還有不小努力空間，才有助於源頭管理，否則未來抓紮、回置問題只會不斷出現，並肯定今年有了相信動物協會進駐桃園將是一大助力。

社團法人台灣懷生相信動物協會在北北基有高強度絕育遊蕩犬經驗，今年3月也跨進桃園展開絕育工作，執行長郭璇說，遊蕩犬（無主犬與放養家犬）母犬繁殖力驚人，耗費大量社會成本，需要大規模且高強度的絕育計畫，才能避免更多動物受苦。

郭璇說，今年3月先展開桃園市遊蕩犬族群調查計畫，將桃園市分為499個分區並抽樣調查39區，估計桃園約有3萬7778隻遊蕩犬，與新北差不多，不過母犬絕育比例44%，比新北絕育60%要低，坦言若要在2年內達標80％絕育率，難度提高不少。

相信動物協會透過家訪或民眾通報，已陸續在13區165處展開免費母犬絕育回置，範圍將從桃園北區往南邊與沿海地區延伸，協會也有感過去在新北訪查時曾被居民當作「詐騙集團」或被拒絕幫家犬結紮等，希望桃園各區的里長能多加協助配合、宣導。

「一個國家怎麼對待動物，就可能怎麼對待人」，動督盟執行長何宗勳認為，台灣動保意識大幅提升，雖有不少飼主願意投入資源金錢給毛小孩，但實際仍為M型化環境，許多流浪動物處境並不理想，不該所有問題都丟給動保單位與團體，應回歸到社區，里長就是最重要的幫手，包含協助絕育、宣導等，期許桃園成為動保城市標竿。

台灣動物保護行政監督聯盟今天到桃園舉行動保座談會，邀請市府各局處、關心動保里長與議員一同商討動保困境與契機。記者張裕珍／攝影
台灣動物保護行政監督聯盟今天到桃園舉行動保座談會，邀請市府各局處、關心動保里長與議員一同商討動保困境與契機。記者張裕珍／攝影

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