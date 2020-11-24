桃園客家諮詢大會 為客家文化提供交流平台

桃園市客家事務局今天舉辦客家諮詢委員會大會，邀集100多位委員就客家事務相互交流討論，以推動本市客家事務與文化傳承。

各委員對於客家議題踴躍發言、討論，希望為推廣客家文化貢獻更多心力，市府也希望透過客家諮詢委員會建立客家事務溝通平台，藉此多面向了解桃園市目前推動客家事務方面的成效與面臨的困境。現場並安排「桃園市土牛溝文化景觀廊帶客家生活環境資源調查」、「三七圳、八本簿調查研究」成果發表會，讓與會人士了解土牛溝、三七圳及八本簿輪祀的歷史沿革及展望。

桃園市長鄭文燦出席大會與致詞，指出這次大會有來自學術界、藝文界、產業界及關心客家公共事務的專家學者、社會賢達及意見領袖，委員的意見可以讓桃園客家文化的發展更加蓬勃。

鄭文燦説，桃園市有90萬客家人口，是全台灣客家族群最多的城市，作為客家第一庄，客家語言、文化的保存與推動刻不容緩，市府爭取中央客家委員會的各項補助，持續配合浪漫台三線及地方創生的國家政策，營造桃園市具客家文化特色聚落，以推動在地特色產業及凝聚民眾認同情感，促進地方發展，吸引青年返鄉。在語言傳承推廣方面，更連續2年拿下全國評比優等獎，客家文化在桃園的扎根、茁壯有目共睹。

客家事務局代理局長戴興達表示，這次大會首度結合本年度完成的2項調查計畫，辦理成果發表會，希望透過諮詢委員的指教給予客家事務局未來推廣客家文化的建議與參考。