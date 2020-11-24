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竹東文創藝術村解約後滅村？縣長澄清：台鐵近日招標

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府向台鐵承租佔地約6000多平方公尺的舊宿舍區用地和房舍，改造成竹東文創藝術村。圖／聯合報系資料照
新竹縣政府向台鐵承租佔地約6000多平方公尺的舊宿舍區用地和房舍，改造成竹東文創藝術村。圖／聯合報系資料照

新竹縣政府斥資9000多萬元打造的竹東文創藝術村，因經營不善，決定提前與台鐵解約，新竹縣議員彭余美玲今天在議會總質詢指出，外傳竹東文創藝術村解約後就是滅村，縣長楊文科表示，台鐵近日將招標，業者也有意承租，絕非外界所言的滅村。

新竹縣政府向台鐵承租佔地約6000多平方公尺的舊宿舍區用地和房舍，改造成竹東文創藝術村，2017年底開幕營運，讓藝術家與原住民、客家工作坊進駐創業。彭余美玲質疑營運不到3年的藝術村為何要提前與台鐵解約，且才3年建築就出現漏水、電梯無法使用等問題。

文化局表示，藝術村維運活動費用每年花費約340萬元，再加上支付台鐵局每年租金約210萬元，一共支出550萬元，但現有進駐店家繳納租金每年僅約53萬元，租金收入及維運支出不成正比，去年縣府虧損約497萬元，且2025年起台鐵將調漲租金為420萬元，營運成本增加。

另外，漏水、電梯無法使用、出入口太多無法管制等硬體缺失也導致招商不易，交旅處評估修繕金額約上千萬，在經過整體評估後，決定提前解約，台鐵局也同意自明年1月1日起終止租約。

文化局指出，台鐵局近日將上網公告進行全區招租，委託專業團隊經營管理，藉由民間力量帶來不同資源挹注，藝術村內駐村店家，縣府也將協助與新團隊洽談租約續留，而藝術村交還台鐵營運，不僅沒有租金、租期壓力，若因租金太高無法招租，也可隨時調整租金，並運用自身鐵道資源，結合鐵道文化發展產業特色。

至於硬體設施方面的問題，交旅處表示，因建築物保固期間有出現滲漏水問題，但廠商不願修繕，為釐清是設計疏失或施工的權屬，辦理園區建物第三方鑑定漏水責任，目前已完成漏水鑑定報告，將請責任廠商進行漏水修繕及賠償。

新竹縣議員彭余美玲今天在議會總質詢指出，外傳竹東文創藝術村解約後就是滅村。記者陳斯穎／攝影
新竹縣議員彭余美玲今天在議會總質詢指出，外傳竹東文創藝術村解約後就是滅村。記者陳斯穎／攝影

台鐵 新竹

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