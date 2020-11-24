最不欣賞的六都市長排倒數第二 鄭文燦：做出執政績效

台灣民意基金會民調今天公布民調，其中一項「台灣人最不欣賞的六都市長」排名，第一名為高雄市長陳其邁，桃園市長鄭文燦則倒數第二；鄭文燦今受訪表示，民調是首長執政參考，他自己當選第一年也是從50％幾起跑，他也相信各首長都會全力以赴。

鄭文燦今下午3點赴桃園市警察局出席第48次治安會報，會後有媒體問到有關台灣民意基金會今天公布民調，陳其邁排名不是很好，而他名列倒數第二的看法。

鄭文燦說，他認為六都首長都很認真，民調總是會有高有低，而民調是作為首長執政的參考，不管是喜好或不喜好，最重要的是要把執政績效做出來，每一個人在當選過程都希望能把政見落實，把人民的願望可以完成。

鄭文燦也提到，他自己過去當選的第一年，滿意度也是從50％幾開始起跑，第二年到60％幾，第三年才到75％或80％，他認為這個是要累積的，每個首長都會全力以赴。