竹縣湖口打造王爺壟運動公園 明年1月完工

新竹縣政府投入2億元，規劃在竹北市、芎林鄉共打造22座特色公園，新竹縣議員吳菊花今天在議會總質詢指出，湖口鄉是縣內人口第三多的鄉鎮，人口持續增加，加上當地大型建案不斷，建議縣府未來在湖口地區也規畫特色公園。縣長楊文科表示，將指示縣府相關單位評估湖口鄉特色公園規畫，讓湖口鄉民有休閒好去處，縣府也已斥資1.86億元在王爺壟重劃區打造王爺壟運動公園，預計明年1月完工。

楊文科表示，王爺壟運動公園規畫多項設施，可滿足不同年齡層的運動需求，包含滑輪溜冰場、風雨籃球場4座、多功能槌球草地、行政管理室及公共廁所等，並結合地方文化特色，打造一座客家桐花主題運動公園，讓學校可在地培訓優秀運動選手，不用跑到外縣市訓練。

此外，湖口鄉王爺壟運動公園已獲得綠建築銅級標章候選證書，園區內A棟建築附屬設施館，行政管理、公廁的地下室設計雨水回收，兼具滯洪及澆灌功能，總蓄水量達1193噸，大約是半座國際標準游泳池、上千個家用水塔蓄水量，另還設有4座24噸雨水撲滿做為滯洪功能，待完工後將可取得銅級標章正式證書。