桃園吳成富獲神農獎 創新多角化經營 傳承不藏私

桃園市平鎮區農民吳成富獲選今年（第32屆）十大神農獎得主，市長鄭文燦與市府團隊、市議員莊玉輝、楊家俍、平鎮農會總幹事葉思緯等人今天前往祝賀及頒獎金。

十大神農獎上個月出爐，桃園農業改良場郭坤峯場長在名單揭曉後，第一時間就和同事前往恭賀。農改場表示，平鎮區農會有機蔬菜青農吳成富整合力強、圓融、經驗傳承不藏私，以創新思維帶動智慧農業聰明管理，並以農機代工、從產地到餐桌做多角化經營，立志以台灣農業向世界發聲，擔任桃園市青農聯誼會創會長時，帶領桃園青農，成為創新整合的青農標竿。

鄭文燦今天上前往吳成富家恭賀，並致贈資材補助金15萬元，勉勵他繼續創新發展農業，成為青農典範，帶領桃園青農往前衝。

鄭文燦指出，吳成富經營沛芳綜合有機農場20年，以生產有機蔬菜為主，驗證面積達1.8公頃，農場通過有機分裝物流流通，及有機農糧作物產銷履歷驗證，讓有機農產品透過各種通路普及化，也結合溯源制度讓食材履歷透明化。他長期致力於生產技術創新，整合智慧農業及產製儲銷運作體系，推動環境教育，將溯源融入食農教育，深化地方農業。

吳成富還成立「桃園市青年農民生產合作社」，鄭文燦肯定他以農機工班培植農業人才，解決農業缺工問題，並自創、開發多元行銷通路，將新鮮的有機農產從產地直送，建立「吃在地、食當季」的飲食觀念，成功打進高端市場，為有機農業的銷售開創無限可能。吳成富從產地到餐桌多角化經營，勇於創新帶動智慧農業管理，為農業青年楷模。