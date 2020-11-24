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疑私吞善款遭訴 急難救護協會理事長：清者自清

中央社 / 新竹縣24日電

台灣急難救護協會理事長陳在斌常貼文私下為弱勢募款，新竹檢方今天表示，陳在斌去年以某少年無力葬父向外募得619萬餘元，卻私下侵吞其中307萬餘元，依公益侵占罪嫌起訴。

對此，陳在斌接受中央社記者訪問時喊冤，他表示「做這麼辛苦，卻被冤枉，心裡很酸」，他相信清者自清，會還他清白。

檢方調查，陳在斌擔任內政部立案登記「台灣急難救護協會」人民團體理事長，去年得知一名張姓少年的父親死亡，急需喪葬及生活費用，在臉書社群個人帳號張貼文字，向外為張姓少年募款。

檢方指出，陳在斌貼文內容為請民眾幫助14歲少年，讓少年可以順利葬父，緊急向外募款與少年的生活費用等訊息，有不少網友瀏覽此貼文後，主動捐款，金額高達新台幣619萬餘元。

檢方認為，陳在斌明知公益持有他人所匯善款金額有619萬餘元，後來有退還213人所捐款費用66萬餘元，不過，在期間陸續提領307萬餘元以侵占，除依公益侵占罪嫌起訴外，也將建請法院，將陳在斌的犯罪所得一併宣告沒收。

陳在斌說，此帳戶是他為所有弱勢的募款帳戶，所募經費都是給需要幫助的人，並非專屬於張姓少年的募款帳戶，而其中提領的費用，多為捐助給其他的邊緣戶，只因帳目紀錄不太清楚，才有所誤會。

陳在斌表示，不過，在他前往探望邊緣戶、弱勢家庭等，他都有記錄，並拍照在臉書上，相信「清者自清」。而對於未來，他還是會繼續幫助弱勢。

募款 捐款

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