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感應道路乾濕智慧照明 桃市府獲照明金質獎特優

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市全面換裝智能路燈暨，並在高鐵南路五段一帶導入全台首創的「人因智慧照明路燈系統」。圖／桃園市養工處提供
桃園市全面換裝智能路燈暨，並在高鐵南路五段一帶導入全台首創的「人因智慧照明路燈系統」。圖／桃園市養工處提供

桃園市政府今年6月底將桃園市16萬盞路燈完全全面換裝為智能LED路燈，更與承攬廠商在高鐵南路一帶導入全台首創的「人因智慧照明路燈系統」，特色在於能即時偵測道路狀態切換燈具的照度與輝度，可提高道路整體照明均勻度及用路人視覺舒適度，市府養工處今天指出，此計畫近日榮獲台灣照明學會照明金質獎特優，為全國第一。

市府養工處指出，桃園市全面換裝智能路燈後，在節能減碳、科技智能及道路照明範疇持續精進，市府基於路燈PFI案承攬廠商-遠傳電信股份有限公司系統整合分公司及光寶科技股份有限公司團隊之契約承諾回饋事項，三方攜手打造全台首創的人因智慧照明路燈系統。

桃園市高鐵南路三段桃園棒球場旁採用24盞智慧控光型路燈（輝度/照度雙模），高鐵南路五段過嶺重劃區則採用100盞輝度型路燈，導入智能LED路燈結合影像式輝度計與智慧光型控制技術，如偵測道路因雨改變路面狀態時，智慧控光型LED路燈則由乾燥路面適用的照度型光型，自動轉換為潮濕路面適用的輝度型光型，提升道路照明。

市府養工處指出，人因智慧照明路燈系統計畫是以提升用路人行車安全為出發點，日前參加台灣照明學會舉辦109年度照明金質獎，拿下特優殊榮，未來將擴大在轄內重要路段推廣人因照明系統，以期持續提升道路照明品質，進而降低全市行車肇事率。

養工處也強調，桃園市為全國第1個全面導入智能路燈照明系統的城市，同時建置智能路燈管理及人因智慧照明路燈系統，創造節能減碳、提升維修效率及用路人安全的成效與價值，未來可望再透過路燈結合5G布建全市物聯通訊網，照亮桃園市每個角落。

高鐵 減碳

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