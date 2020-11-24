TIRT國際機器人賽 新竹敏實科大奪AI自駕車組全國冠軍

敏實科技大學今年才剛招生的「智慧車輛與能源系」，由系主任曾慶祺及教授陳建中領軍，第一次出戰2020 TIRT國際機器人競賽，就獲得AI自駕車組全國冠軍的佳績，參賽學生直呼密集的2個月訓練非常辛苦但卻值得，靠著不斷調校程式，在比賽上才能發揮水準。

指導教授陳建中表示，比賽現場來自各校精英高手蓋冠雲集，由於現場環境、燈光明暗等變數，都會影響選手們平時在校內練習成果，例如感知器、攝像鏡頭等，因場地燈光偏暗，程式無法辯識前方障礙物及路燈，必須要不斷修改程式才能讓車子辨識後順利前進，因此考驗選手當下的應變能力，是一項非常有挑戰性的競賽。

代表敏實科大的參賽學生吳柏毅、彭銘德、黃品翰則說，剛開始覺得學習程式很困難，但摸索了幾次及不斷練習，便覺得很有挑戰性，也幸好學校融入AI課程及程式撰寫，才能在2個月的訓練之下，拿下冠軍，更希望未來再邀學弟們一起組隊參賽。