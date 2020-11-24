快訊

馬國女大生案 父母探視2次梁嫌看宗教書沉澱心靈

讓孩子「學黑熊攀爬」！台灣媽驚訝：這座動植物園很不一樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

TIRT國際機器人賽 新竹敏實科大奪AI自駕車組全國冠軍

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
參賽學生表示透過摸索及嘗試，還有許多次的程式測試，才能在2個月的訓練之下，順利二完成比賽。記者巫鴻瑋／翻攝
參賽學生表示透過摸索及嘗試，還有許多次的程式測試，才能在2個月的訓練之下，順利二完成比賽。記者巫鴻瑋／翻攝

敏實科技大學今年才剛招生的「智慧車輛與能源系」，由系主任曾慶祺及教授陳建中領軍，第一次出戰2020 TIRT國際機器人競賽，就獲得AI自駕車組全國冠軍的佳績，參賽學生直呼密集的2個月訓練非常辛苦但卻值得，靠著不斷調校程式，在比賽上才能發揮水準。

指導教授陳建中表示，比賽現場來自各校精英高手蓋冠雲集，由於現場環境、燈光明暗等變數，都會影響選手們平時在校內練習成果，例如感知器、攝像鏡頭等，因場地燈光偏暗，程式無法辯識前方障礙物及路燈，必須要不斷修改程式才能讓車子辨識後順利前進，因此考驗選手當下的應變能力，是一項非常有挑戰性的競賽。

代表敏實科大的參賽學生吳柏毅、彭銘德、黃品翰則說，剛開始覺得學習程式很困難，但摸索了幾次及不斷練習，便覺得很有挑戰性，也幸好學校融入AI課程及程式撰寫，才能在2個月的訓練之下，拿下冠軍，更希望未來再邀學弟們一起組隊參賽。

校長王慧君則表示，敏實科技大學致力於智慧車輛發展教學，訓練學生參與各項比賽，這次參賽就獲得全國冠軍，顯見學校全力投入設備資源於學生的教學環境，才有機會呈現佳績，未來也希望透過師生的力量，在校內看到無人自動駕駛大型休旅電動車的研發成果。

2020年桃園巿政府舉辦一年一度國際賽事「2020TIRT國際機器人競賽」，參賽者來自全國各大專院校。圖／敏實科大提供
2020年桃園巿政府舉辦一年一度國際賽事「2020TIRT國際機器人競賽」，參賽者來自全國各大專院校。圖／敏實科大提供
敏實科大參賽學生吳柏毅、彭銘德、黃品翰在系主任曾慶祺及教授陳建中領軍下，出戰2020 TIRT國際機器人競賽。記者巫鴻瑋／翻攝
敏實科大參賽學生吳柏毅、彭銘德、黃品翰在系主任曾慶祺及教授陳建中領軍下，出戰2020 TIRT國際機器人競賽。記者巫鴻瑋／翻攝
敏實科大在AI自駕車組拿下第1名，第2名及第3名則由國立宜蘭大學、國立雲科大奪得。記者巫鴻瑋／翻攝
敏實科大在AI自駕車組拿下第1名，第2名及第3名則由國立宜蘭大學、國立雲科大奪得。記者巫鴻瑋／翻攝

建中 AI

延伸閱讀

新竹尖石鄉「北得拉曼」神木群&山毛櫸絕美組合　順遊迴音谷好刺激

新竹中古屋轉手 獲利大

外物入侵台鐵路線 晚間新竹至竹北列車延誤

竹北高鐵站到竹科省20分鐘 高鐵橋下第3期工程今動土

相關新聞

桃園吳成富獲神農獎 創新多角化經營 傳承不藏私

桃園市平鎮區農民吳成富獲選今年（第32屆）十大神農獎得主，市長鄭文燦與市府團隊、市議員莊玉輝、楊家俍、平鎮農會總幹事葉思...

感應道路乾濕智慧照明 桃市府獲照明金質獎特優

桃園市政府今年6月底將桃園市16萬盞路燈完全全面換裝為智能LED路燈，更與承攬廠商在高鐵南路一帶導入全台首創的「人因智慧...

TIRT國際機器人賽 新竹敏實科大奪AI自駕車組全國冠軍

敏實科技大學今年才剛招生的「智慧車輛與能源系」，由系主任曾慶祺及教授陳建中領軍，第一次出戰2020 TIRT國際機器人競...

崔美瑛力推動保TNVR 喊話眾里長「不會影響選票」

桃園市桃園區中聖里長崔美瑛推動動保工作多年，「里內沒有流浪貓，只有里貓」，打造人貓共存友善社區，今年獲動督盟第一屆友善動...

青銀共餐促進長幼相互了解 玄奘大學學生帶長者同樂

玄奘大學社工系40名一年級學生，近日到新埔鎮鹿鳴社區參加由新竹縣府與富邦人壽合作舉辦的青銀共餐活動，由學生們帶長者們一同...

苗栗加水站要求強制保險千萬元 健康安全多一層保障

苗栗縣加水站林立街頭250家，苗栗縣政府縣務會議今天通過加水站衛生管理自治條例修正草案，要求業者投保至少1000萬元產品...

國外疫情升溫 清大為留學生開「為公書院」二期

許多已申請上國外大學及研究所的台生因新冠肺炎疫情「卡關」，暫時無法出國。清華大學指出，今年9月將為這些學生設立「為公書院...

旱災加猴害 苗栗柑橘重傷害

苗栗縣柑橘今年乾旱影響，發生曬傷、裂果等災情，加上台灣獼猴因山區沒水喝肆虐果園，雪上加霜，縣政府農業處等單位勘災，僅有茂...

桃園少年之家搬到八德中繼站 少年飛行屋已有初步規畫

專門收容飛行青少年的桃園少年之家，今天舉行愛屋集屋新居成立感恩典禮，搬移至八德區長興路上360坪的家屋，先作為中繼站，待...

南寮旅服中心周六開幕 有2樓高溜滑梯、頂樓無敵海景

新竹市府投入3千多萬元，歷一年工程改造南寮旅遊服務中心，將於本周六（28日）重新開幕。最吸睛的是一座兩層樓高的大型溜滑梯...

中原大學打造舌尖上的文化共和國 美食傳遞異國風情

中原大學11月23日至11月25日，在校內活動中心廣場舉辦為期三天的「境外生暨原住民文化周」，活動由陸生、僑生、港澳生、...

香山小漁村「大貝殼」 夜晚變「發亮珊瑚」

新竹市賞蟹步道近來出現一座白大貝殼，夜晚變成「發亮珊瑚」，這是台灣燈會藝術家林純團隊將在地漁民盛裝蚵仔的「古錐籃」堆疊成...

熱門新聞

柯文哲宣布旅遊補助 自由團客各10萬人12月起補助千元

金馬獎女主女配雙料得主陳淑芳 年少時曾送錢到他家

瘋狂高雄100周年慶 12月起每2小時抽 i phone 、Gogoro

為送神台西全鄉大停電 連號誌全熄燈網友罵翻天

北捷車廂驚見老鼠影片瘋傳 捷警澄清：前年舊聞

影／佛心老闆！店家被封路施工 他不生氣還讓工人感動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。