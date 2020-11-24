崔美瑛力推動保TNVR 喊話眾里長「不會影響選票」

桃園市桃園區中聖里長崔美瑛推動動保工作多年，「里內沒有流浪貓，只有里貓」，打造人貓共存友善社區，今年獲動督盟第一屆友善動物傑出村里長獎；崔坦言，推動之初曾遭里民反彈、挨罵，但堅持下去就會浮現成果，笑稱自己連任4屆里長，「推動保不會影響選票」，喊話身為里長要帶頭做降低流浪犬貓數量，民眾有感才會配合。

崔美瑛說，十多年前當選里長時，處理流浪犬貓問題，讓她疲於奔命，當時得知台北在推動TNR計畫，特地北上觀摩，但實際帶回里內推動時，確實曾遭遇不小反彈聲浪，曾有里民指著她鼻子罵「那麼愛流浪動物，通通帶回去自己養」，但她依舊不放棄，歷經檢討與修正流程，她一步步推動，浪貓搖身一變成里貓成了社區的寶貝。

崔說，不少里長會因為居民反映不希望看見里內有流浪犬貓，總是通報要動保處儘速抓走，「但只要有食物就會有浪狗浪貓」，陳情通報只會反覆上演，她認為能當上里長都是聰明人，若能與居民攜手執行TNVR工作，只要不出半年時間就會看到效果。

「一定要降低流浪犬貓數量，居民才能接受」，崔美瑛也提到，中聖里目前共飼養6隻里貓，社區居民有感有貓就沒有老鼠，這些里貓都變成社區裡的寶貝，「不敢講居民百分之百接受，但至少有9成5以上」，身為第一線的里長更需要當重要的動保種子，提高居民認同度，她也認為教育是一切的根本，常到校演講也推動學校認養校犬貓。