警巡邏發現電線低垂 放置反光錐防止再傳勾頸害命
道路上方電路纜線低垂，造成機車騎士勾頸摔車，甚至喪命事故頻傳。基隆市員警巡邏時發現正濱路116巷口，有條橫跨巷道的電纜低垂，擔心引發事故，除放置反光錐示警，並通知管線單位到場重新固定電纜，化解危機。
基隆市警二分局上午表示，正濱派出所警員吳豐羽、吳柏伸昨天凌晨駕駛警車出勤巡邏，行經正濱路通往原住民會館、海濱國宅的116巷口，發現一條粗黑的電纜線脫落，低點距面不到1.5公尺，不時隨風吹搖晃。
道路電纜掉落引發事故頻傳，台南市賀姓男子今年6月9日酒後駕車撞上電線桿，造成電桿傾斜，電線橫掛路面。王姓騎士隨後騎車經過，頸部勾到電線，頸椎斷裂刺破頸動脈致死。
桃園中壢區本月中旬也有一名女子，騎車經過道路拓寬工程路段時，被垂落的電線勾到脖子，造成人車倒地，所幸送醫後脫險。
正濱所2名警員擔心騎士經過116巷口時，擔心可能有騎士會勾到電線，衍生交通事故，馬上將警車停放路旁，並在巷口放置反光錐示警，導引過往人車從電線在相對較高位置的路側行駛。台電接獲警方通知後，派遣工程人員前往現場，把電纜升高後固定，避免危害人車安全。
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