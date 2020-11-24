青銀共餐促進長幼相互了解 玄奘大學學生帶長者同樂

玄奘大學社工系40名一年級學生，近日到新埔鎮鹿鳴社區參加由新竹縣府與富邦人壽合作舉辦的青銀共餐活動，由學生們帶長者們一同互動唱跳，也在互動過程中了解長者的生命故事；縣府則希望透過讓大學生走進社區與長者互動，了解社區長照服務內容，促進社會、產業界及年輕人對台灣長照議題的關注。

鹿鳴社區在新埔鎮在地號稱為「長壽村」，每天都有許多長輩到集會活動中心報到，大多年紀都超過75歲以上，其中更有高齡98歲的阿婆，和年過九旬的老夫妻，都顯示鹿鳴社區老人人口在參與活動、走出家門，十分踴躍。

縣府社會處表示，為配合衛福部辦理長期照顧2.0社區整體照顧服務，爭取長期照顧發展基金及新竹縣公益彩券盈餘分配基金經費，從2018年開始就結合新埔鎮鹿鳴社區發展協會辦理C級巷弄站，並以鹿鳴里集會所活動中心為長照站基地，充實長照資源擴展長照服務。

目前新竹縣政府輔導成立社區照顧關懷據點，補助超過1億元，今年共成立社區據點108站，含社區照顧關懷據點19站、C級巷弄長照站71站、原民文化健康站18站，總計108站，提供新竹縣近2500名長者預防及延緩失能課程、共餐服務、健康促進活動、關懷訪視、電話問安。

縣長楊文科表示，藉著縣府與學校、企業結合產官學三方力量，舉辦第1次青銀共餐，大學生走入新埔鹿鳴社區與長者互動，了解社區長照服務內容，促進社會、產業界及年輕人對台灣長照議題關注，縣府也將持續結合縣內各社區整體照顧體系的長照巷弄站，讓服務項目多元化，長照服務「看得到、找得到、用得到、付得起」，增加使用服務的便利性，落實在地老化與在地安養願景。