苗栗加水站要求強制保險千萬元 健康安全多一層保障

苗栗縣加水站林立街頭250家，苗栗縣政府縣務會議今天通過加水站衛生管理自治條例修正草案，要求業者投保至少1000萬元產品責任險，明訂許可有效期間3年，並張貼水質檢驗合格1年內有效證明文件，業者分擔風險，消費者健康安全也多一層保障。

草案還要送縣議會審查通過，加水站賴姓業者則表示可以接受，草案內容本來就在做的事，況且安全是不容討價還價。

縣府衛生局指出，苗栗縣加水站衛生管理自治條例2010年8月公布施行，10年來民眾對食安日益重視，食品安全衛生管理法歷經12次修正，衛生福利部2014年11月訂定食品良好衛生規範準則，衛生局據以推動修正，確保加水站供應水質，強化業者自主管理，保障消費者飲水安全及健康。

縣務會議今天討論通過加水站衛生管理自治條例草案，草案要求必須依食品業者登錄辦法申請登錄，及投保產品責任保險，保額至少1000萬元，檢附1年內加水站管理衛生人員講習證明文件，及水源供應許可證明文件等，始得營業。

草案增訂期限，包括加水站許可有效期間3年，張貼水質檢驗合格1年內有效證明文件，申請設立要檢附1年內加水站的管理衛生人員講習證明文件，此外，加水站設備濾材或濾心清洗、更換及管線消毒，從每6個月至少1次，修正縮短到每個月至少1次，保存紀錄也從1年延長到2年。

衛生局指出，查驗水質不合格的加水站暫停營業及限期改善，草案新增要求業者必須張貼明顯告示，並於限期改善後複驗，符合規定者，始得再行營業，另未經許可經營加水站，新增封存設備、停止營業及限期改正，及連續處罰的規定。