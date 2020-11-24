國外疫情升溫 清大為留學生開「為公書院」二期

許多已申請上國外大學及研究所的台生因新冠肺炎疫情「卡關」，暫時無法出國。清華大學指出，今年9月將為這些學生設立「為公書院」，使等待出國期間學習不中斷，還可做實驗、運動、實習、參加社團，享受完整的校園生活。由於歐美疫情未趨緩，不少在台修習國外大學網路課程的台生提出需求，清大決定加開為公書院第二期，預計最多可接受50名學生。

清大教務長焦傳金表說，近期美國、英國、加拿大等主要留學國家的疫情升溫，許多大學已宣布明年春季班無法開課。不少已在家上了一學期網路課程的台生希望能擁有實體的校園生活，學生及家長也致電希望為公書院能再開一期，其中也包含一些沒趕上為公書院第一期報名的學生。

焦傳金表示，為公一期共有130名學生報名，共錄取70位，開學後有部分學生因疫情趨緩，回到原申請的國外大學就讀，清大也按在學比例退費。目前還有55名學生在清大求學，四分之三在大學部，其餘則是研究生。半數以上都參加了校內社團，還有約1成進實驗室做研究。

焦傳金說，這是在家獨自上網路課程無法取代的。清大排出以中研院士黃一農領軍的17位「夢幻導師」群，開設多門導師課，學生可經常與教授、同學交流。一些申請上國外同所大學、選修同一門專業的學生還組成了小型讀書會。

武陵高中畢業、已申請上英國雪菲爾大學航太工程系的程靖翔今年9月加入清大為公書院，他正計畫與申請上美國柏克萊加大資工系的林廷哲，及申請上美國洛杉磯加大神經科學系的李致翰一同提案，參加台灣三星的首屆Solve for Tomorrow競賽。

已申請上美國聖地牙哥加州大學生科系的鄭文筑加入為公書院後，申請進入清大生科院特聘講座教授、聖地牙哥加大科維理基金會腦與心智研究所國際教授江安世實驗室，每天下午都在實驗室練習解剖果蠅大腦並染色、用顯微鏡觀察神經。

原就讀美國南加州大學四年級的李欣因疫情返台，不喜歡上網課的她決定先辦理休學，到清華為公書院上實體課程，還一口氣修了8門課。