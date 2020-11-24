旱災加猴害 苗栗柑橘重傷害

苗栗縣柑橘今年乾旱影響，發生曬傷、裂果等災情，加上台灣獼猴因山區沒水喝肆虐果園，雪上加霜，縣政府農業處等單位勘災，僅有茂谷、帝王柑達到農業天然災害現金救助標準，大宗的桶柑、椪柑都未達標準，農民心在淌血。

縣政府農業處統計，茂谷柑全縣種植140公頃，帝王柑等其他柑橘面積70公頃，因旱災發生裂果，災害率達到20%以上，符合農業天然災害救助辦法的現金救助標準，而桶柑面積690公頃、椪柑面積467公頃，現勘卓蘭、大湖災害率都達20%，但無收穫面積未達5%，農委會未納入現金救助範圍，將持續監測災害。

公館鄉農會總幹事古雪雲、頭份市農會總幹事陳貴生等人為農友叫屈，古雪雲說，許多橘子園在山坡地，因長期沒有下雨，部分農友一天要載水3、4趟上山澆水，但仍難敵乾旱，果樹因缺水發生暫時萎凋葉片捲曲，果實無法繼續成長。

有些橘子曬傷，果皮變硬，果肉會粗絲沒有水份，前些時候下了幾陣雨，尤其是果皮較薄的茂谷、帝王柑，裂果相當重，公館、頭份等地水氣較欠缺，柑橘受災嚴重，卻未達現金救助標準，將反映爭取農委會正視災情。