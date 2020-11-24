疑缺水危機沒水喝 火炎山台灣獼猴群入侵橘子園

中部地區面臨缺水危機，一群住在苗栗縣三義鄉火炎山的台灣獼猴，疑為找水喝，沿陡峭山壁攀爬到山下果園摘採橘子果腹並補充水分，讓果農不堪其擾，但也無可奈何。

苗栗縣政府農業處副處長陳樹義今天告訴中央社記者，獼猴習性原本多在山區活動，有可能久旱不雨、氣候改變等影響山上植物生長，當山上食物來源減少，獼猴就下山覓食，而柑橘園正值產季，且農民有管理，橘子「顆顆飽滿」，採食方便，獼猴就直接進果園大快朵頤。

陳樹義說，如果農民農作有相關困擾，可透過鄉公所向縣府申請架設電網補助防猴害。

長期觀察火炎山地理人文生態的在地居民蔡玉清說，每到週休假日，許多遊客入山，原本他是拍遊客攀登山頂過程，提醒大家要注意腳下安全，無意間發現約80隻猴群以火炎山為家。

蔡玉清表示，猴群由一隻重約上百斤猴王帶領，沿幾乎垂直山壁冒險攀爬到山下找水喝，為避免發生危險，母猴還會以接力方式抱小猴上、下山；最近橘子熟成，猴群直接轉進山下果園採摘橘子。

猴群不時入侵啃食橘子，果園主人不堪其擾，但也只能盡快採收，以免血本無歸。

蔡玉清表示，每次看到猴王下山，周邊總有2、3隻猴子「哨兵」，在旁觀察警戒，他提醒民眾不要好奇而驚擾猴群，導致受傷。