桃園少年之家搬到八德中繼站 少年飛行屋已有初步規畫

專門收容飛行青少年的桃園少年之家，今天舉行愛屋集屋新居成立感恩典禮，搬移至八德區長興路上360坪的家屋，先作為中繼站，待大安科技園區落成後將遷入內，初步規畫可提供24小時住宿型服務，預計可有100名青少年受惠。

桃園少年之家自107年原房東告知不再續租後，面臨20名孩子無處可住的困境，尋覓房舍過程十分艱辛，終於在今年12月初找到八德區長興路上360坪場地，原是八德在地產業中祥食品的起家厝，願意出借土地並贊助第一筆經費，才啟動「愛屋集屋」的建屋計畫。

桃園少年之家執行長張進益表示，新據點建物籌建過程中，經各營造場報價價格與預期價格相差很遠，機構實在無法負擔，原本預計去年春天開工，又延到秋天才正式開工，有許多善心企業大力幫忙，今年9月完工。

桃園少年之家用心營造孩子們第2個家，不因結案後就終止服務，還一起學習樂器，透過音樂教導及信仰帶領他們走出過去陰霾，更組成大改樂團，連續3年桃園市政府校園反毒代言人，帶著正能量到各種場合，以自身經驗影響其他人，從受助到助人形成正向循環

桃園市長鄭文燦也出席活動，他表示，少年之家成立20年以來，照顧超過200位以上的孩子，不管是因為壓力、迷惑、困難，使得生命走上叉路，每年青少年吸食毒品、混幫派等案件，全國約有1萬件，其中桃園約1千件，市府都會盡力給予輔導，