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南寮旅服中心周六開幕 有2樓高溜滑梯、頂樓無敵海景

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府投入3千多萬元，歷一年工程改造南寮旅遊服務中心，將於本周六（28日）重新開幕。最吸睛的是一座兩層樓高的大型溜滑梯，還有頂樓平台望出去的遼闊漁港風光。圖／新竹市政府提供
新竹市府投入3千多萬元，歷一年工程改造南寮旅遊服務中心，將於本周六（28日）重新開幕。最吸睛的是一座兩層樓高的大型溜滑梯，還有頂樓平台望出去的遼闊漁港風光。圖／新竹市政府提供

新竹市府投入3千多萬元，歷一年工程改造南寮旅遊服務中心，將於本周六（28日）重新開幕。最吸睛的是一座兩層樓高的大型溜滑梯，還有頂樓平台望出去的遼闊漁港風光。市府指出，開幕當天將舉行「海怪來溜」活動，會有劇團、樂團、互動泡泡秀等精彩表演，還將贈出限量擦手巾與文青提袋，邀請民眾來參加。

市長林智堅說，南寮旅服中心於2006年興建，市府去年投入3050萬元改造，以「服務」為導向，希望提供遊客舒適友善的諮詢與休息空間；一大亮點是室內長13.5公尺、2層樓高的大型溜滑梯，還有頂樓的觀景平台，可俯瞰南寮無敵海景，另搭配親子沙灘，改善更衣室與親子廁所等空間，打造全方位的親子友善新樂園。

產發處指出，南寮旅服中心有清爽的藍白色調，圓柱狀的樓層外觀就像南寮漁港的地標，因原先服務機能不足，這次改善電梯、哺育室、更衣間、無障礙與親子廁所等空間，也提供飲水機、零食販賣機與手機充電的服務，讓旅服中心成為新竹漁人碼頭最好的休憩場所。

市府說明，周六的「海怪來溜」開幕式將送出限量的「海怪擦手巾」500份，「文青漁網提袋」500份，還有刺激的闖關集點遊戲，集點完成即可獲得一次扭蛋機會。南寮旅服中心開放時間為每日上午9點至下午5點半，4月至9月會延後半小時，為上午9點半至下午6點，親子沙灘戲水池則於夏季期間開放。提醒民眾參加活動時應配戴口罩，並保持適當社交距離。

新竹市府投入3千多萬元，歷一年工程改造南寮旅遊服務中心，將於本周六（28日）重新開幕。最吸睛的是一座兩層樓高的大型溜滑梯，還有頂樓平台望出去的遼闊漁港風光。圖／新竹市政府提供
新竹市府投入3千多萬元，歷一年工程改造南寮旅遊服務中心，將於本周六（28日）重新開幕。最吸睛的是一座兩層樓高的大型溜滑梯，還有頂樓平台望出去的遼闊漁港風光。圖／新竹市政府提供
新竹市府投入3千多萬元，歷一年工程改造南寮旅遊服務中心，將於本周六（28日）重新開幕。最吸睛的是一座兩層樓高的大型溜滑梯，還有頂樓平台望出去的遼闊漁港風光。圖／新竹市政府提供
新竹市府投入3千多萬元，歷一年工程改造南寮旅遊服務中心，將於本周六（28日）重新開幕。最吸睛的是一座兩層樓高的大型溜滑梯，還有頂樓平台望出去的遼闊漁港風光。圖／新竹市政府提供

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