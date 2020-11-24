聽新聞
test
0:00 / 0:00
南寮旅服中心周六開幕 有2樓高溜滑梯、頂樓無敵海景
新竹市府投入3千多萬元，歷一年工程改造南寮旅遊服務中心，將於本周六（28日）重新開幕。最吸睛的是一座兩層樓高的大型溜滑梯，還有頂樓平台望出去的遼闊漁港風光。市府指出，開幕當天將舉行「海怪來溜」活動，會有劇團、樂團、互動泡泡秀等精彩表演，還將贈出限量擦手巾與文青提袋，邀請民眾來參加。
市長林智堅說，南寮旅服中心於2006年興建，市府去年投入3050萬元改造，以「服務」為導向，希望提供遊客舒適友善的諮詢與休息空間；一大亮點是室內長13.5公尺、2層樓高的大型溜滑梯，還有頂樓的觀景平台，可俯瞰南寮無敵海景，另搭配親子沙灘，改善更衣室與親子廁所等空間，打造全方位的親子友善新樂園。
產發處指出，南寮旅服中心有清爽的藍白色調，圓柱狀的樓層外觀就像南寮漁港的地標，因原先服務機能不足，這次改善電梯、哺育室、更衣間、無障礙與親子廁所等空間，也提供飲水機、零食販賣機與手機充電的服務，讓旅服中心成為新竹漁人碼頭最好的休憩場所。
市府說明，周六的「海怪來溜」開幕式將送出限量的「海怪擦手巾」500份，「文青漁網提袋」500份，還有刺激的闖關集點遊戲，集點完成即可獲得一次扭蛋機會。南寮旅服中心開放時間為每日上午9點至下午5點半，4月至9月會延後半小時，為上午9點半至下午6點，親子沙灘戲水池則於夏季期間開放。提醒民眾參加活動時應配戴口罩，並保持適當社交距離。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言