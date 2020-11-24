南寮旅服中心周六開幕 有2樓高溜滑梯、頂樓無敵海景

新竹市府投入3千多萬元，歷一年工程改造南寮旅遊服務中心，將於本周六（28日）重新開幕。最吸睛的是一座兩層樓高的大型溜滑梯，還有頂樓平台望出去的遼闊漁港風光。市府指出，開幕當天將舉行「海怪來溜」活動，會有劇團、樂團、互動泡泡秀等精彩表演，還將贈出限量擦手巾與文青提袋，邀請民眾來參加。

市長林智堅說，南寮旅服中心於2006年興建，市府去年投入3050萬元改造，以「服務」為導向，希望提供遊客舒適友善的諮詢與休息空間；一大亮點是室內長13.5公尺、2層樓高的大型溜滑梯，還有頂樓的觀景平台，可俯瞰南寮無敵海景，另搭配親子沙灘，改善更衣室與親子廁所等空間，打造全方位的親子友善新樂園。

產發處指出，南寮旅服中心有清爽的藍白色調，圓柱狀的樓層外觀就像南寮漁港的地標，因原先服務機能不足，這次改善電梯、哺育室、更衣間、無障礙與親子廁所等空間，也提供飲水機、零食販賣機與手機充電的服務，讓旅服中心成為新竹漁人碼頭最好的休憩場所。