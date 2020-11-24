快訊

台灣民意基金會調查「最不欣賞的六都市長」 陳其邁第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中原大學打造舌尖上的文化共和國 美食傳遞異國風情

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
原民專班的大四學生曾皓然在這次文化周負責石板烤肉。圖／中原大學提供
原民專班的大四學生曾皓然在這次文化周負責石板烤肉。圖／中原大學提供

中原大學11月23日至11月25日，在校內活動中心廣場舉辦為期三天的「境外生暨原住民文化周」，活動由陸生、僑生、港澳生、國際生四個境外生聯誼會，聯手原住民資源中心一起用美食及特色表演，讓校內師生們了解境外生的母國文化，進而尊重台灣原民文化與他國文化的差異。

文化周現場集結來自印尼、菲律賓、印度、巴基斯坦、韓國、日本、馬來西亞、澳門、越南、中國等多國學生一同在廚藝上大顯身手。開幕典禮上境外生們還特別穿著母國的傳統服飾，上演一場服裝走秀大會，讓在場師生眼睛為之一亮。原住民學生也帶來阿美族與排灣族的創新舞蹈，贏得滿堂彩。

現場人潮絡繹不絕，多元的民族料理有日本的御守洗糰子、印尼的沙嗲料理、馬來西亞的風味咖哩雞、港澳的鹹檸七及傳統茶餐廳美食，還有令人垂涎三尺的原住民石板烤肉。資管系一年級學生李世彥開心地說，第一次體驗這種充滿異國文化特色的活動，透過服裝、特別節目還有美食，完整地感受了各地的風土民情，希望明年還能繼續舉辦。

原民專班大四學生曾皓然在這次活動負責眾所矚目的石板烤肉，為了將風味餐原封不動地帶到現場供大家品嚐，他不僅在石板挑選上花了不少心思，更不畏石板所產生的熱氣與油煙，精心烹調著肉品。香氣四溢的餐點，吸引了一長排願意耐心等候的學生們。

中原大學推動全人教育，每年國際學生聯誼都會在境外生文化周的第二日結合公益，發起「國際慈善日」，將各攤位收入所得扣除成本後，全數捐至社會福利機構。今年所募到的金額，將用來協助身心障礙人士的早療日托機構「寶貝潛能發展中心」。文化周的部分所得也將捐至「僑生及外國學生安心就學助學基金」，期望眾學長姐的一己之力能夠幫助每一個來到中原的學弟妹。

中原大學「境外生暨原住民文化周」，每一天都有豐富有趣的節目和活動環節與現場來賓互動，11月25日還有僑生聯誼會所舉辦的文物展可以欣賞。

境外生精心製作的印尼餐點，尤以沙嗲系列最受歡迎。圖／中原大學提供
境外生精心製作的印尼餐點，尤以沙嗲系列最受歡迎。圖／中原大學提供
境外生們各自穿著家鄉服飾在文化週現場熱情招呼師生。圖／中原大學提供
境外生們各自穿著家鄉服飾在文化週現場熱情招呼師生。圖／中原大學提供

原住民 馬來西亞 中原大學

延伸閱讀

南島民族論壇 14國代表與會交流

河南開封／吃汴美食 享味蕾盛宴

【懶人包】宜蘭礁溪頭城6大美食！ 特色小吃、行動酒吧一把蒐

2020屏東馬拉松 跑入城市秘境、小農美食

相關新聞

旱災加猴害 苗栗柑橘重傷害

苗栗縣柑橘今年乾旱影響，發生曬傷、裂果等災情，加上台灣獼猴因山區沒水喝肆虐果園，雪上加霜，縣政府農業處等單位勘災，僅有茂...

桃園少年之家搬到八德中繼站 少年飛行屋已有初步規畫

專門收容飛行青少年的桃園少年之家，今天舉行愛屋集屋新居成立感恩典禮，搬移至八德區長興路上360坪的家屋，先作為中繼站，待...

南寮旅服中心周六開幕 有2樓高溜滑梯、頂樓無敵海景

新竹市府投入3千多萬元，歷一年工程改造南寮旅遊服務中心，將於本周六（28日）重新開幕。最吸睛的是一座兩層樓高的大型溜滑梯...

中原大學打造舌尖上的文化共和國 美食傳遞異國風情

中原大學11月23日至11月25日，在校內活動中心廣場舉辦為期三天的「境外生暨原住民文化周」，活動由陸生、僑生、港澳生、...

香山小漁村「大貝殼」 夜晚變「發亮珊瑚」

新竹市賞蟹步道近來出現一座白大貝殼，夜晚變成「發亮珊瑚」，這是台灣燈會藝術家林純團隊將在地漁民盛裝蚵仔的「古錐籃」堆疊成...

桃逾8成公園無親子廁所 「急」壞爸媽

假日帶孩子出門玩找廁所好頭痛，不少桃園市民抱怨，假日帶孩子去公園放電排廁所要排上好一段時間「很不方便」，要求增加親子廁所...

高鐵聯絡道延伸竹科 2023年完工

新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科新闢工程第3期開工，預計2023年6月底完工，這是聯絡道的最後一哩路，完工後從竹北市到竹科...

桃園YouBike 補貼1億多遭點名

全台有10個縣市使用共享單車YouBike，桃園因補貼達1億2550萬元，被審計單位點名要改善，桃園市長鄭文燦昨天表示，...

永興爆炸殉難好友感召 義消邱振男獲鳳凰獎義消楷模

桃園市義消總隊第三大隊竹圍義消分隊長邱振男，投入義消14年參與各項救災、救援任務，更曾參與八八風災、台南維冠大樓倒塌救難...

「牛頓」進駐苗栗 厚植國際科學奧林匹亞競賽的能力

苗栗縣科學教育發展中心今天揭牌成立，3間實驗室以「牛頓」、「瑪麗．居禮」、「達爾文」著名科學家為名，縣長徐耀昌期許結合台...

桃園市公園親子廁間僅19間 爸媽盼能增建

放假帶孩子出門玩找廁所好頭痛，不少桃園市民反應，假日帶孩子去公園放電，光排廁所就要排好一段時間，要求市府要增加親子廁所；...

竹縣老人免費健檢倒數最後一周 滿65歲長者快報名

新竹縣政府今年辦理老人免費健康檢查服務，從原本僅服務70歲以上長輩，下調年齡至服務年滿65歲長輩，有8間簽約醫院提供健檢...

熱門新聞

高鐵橋下聯絡道延伸竹科 最後一哩路預計2023年完工

金馬獎女主女配雙料得主陳淑芳 年少時曾送錢到他家

為送神台西全鄉大停電 連號誌全熄燈網友罵翻天

瘋狂高雄100周年慶 12月起每2小時抽 i phone 、Gogoro

嘉市火車站前新設2組違規取締照相 未暫停禮讓行人要罰

柯文哲宣布旅遊補助 自由團客各10萬人12月起補助千元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。