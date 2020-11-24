中原大學打造舌尖上的文化共和國 美食傳遞異國風情

中原大學11月23日至11月25日，在校內活動中心廣場舉辦為期三天的「境外生暨原住民文化周」，活動由陸生、僑生、港澳生、國際生四個境外生聯誼會，聯手原住民資源中心一起用美食及特色表演，讓校內師生們了解境外生的母國文化，進而尊重台灣原民文化與他國文化的差異。

文化周現場集結來自印尼、菲律賓、印度、巴基斯坦、韓國、日本、馬來西亞、澳門、越南、中國等多國學生一同在廚藝上大顯身手。開幕典禮上境外生們還特別穿著母國的傳統服飾，上演一場服裝走秀大會，讓在場師生眼睛為之一亮。原住民學生也帶來阿美族與排灣族的創新舞蹈，贏得滿堂彩。

現場人潮絡繹不絕，多元的民族料理有日本的御守洗糰子、印尼的沙嗲料理、馬來西亞的風味咖哩雞、港澳的鹹檸七及傳統茶餐廳美食，還有令人垂涎三尺的原住民石板烤肉。資管系一年級學生李世彥開心地說，第一次體驗這種充滿異國文化特色的活動，透過服裝、特別節目還有美食，完整地感受了各地的風土民情，希望明年還能繼續舉辦。

原民專班大四學生曾皓然在這次活動負責眾所矚目的石板烤肉，為了將風味餐原封不動地帶到現場供大家品嚐，他不僅在石板挑選上花了不少心思，更不畏石板所產生的熱氣與油煙，精心烹調著肉品。香氣四溢的餐點，吸引了一長排願意耐心等候的學生們。

中原大學推動全人教育，每年國際學生聯誼都會在境外生文化周的第二日結合公益，發起「國際慈善日」，將各攤位收入所得扣除成本後，全數捐至社會福利機構。今年所募到的金額，將用來協助身心障礙人士的早療日托機構「寶貝潛能發展中心」。文化周的部分所得也將捐至「僑生及外國學生安心就學助學基金」，期望眾學長姐的一己之力能夠幫助每一個來到中原的學弟妹。