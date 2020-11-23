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「牛頓」進駐苗栗 厚植國際科學奧林匹亞競賽的能力

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣科學教育發展中心今天揭牌成立，縣長徐耀昌等人參觀，並頗有期許。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣科學教育發展中心今天揭牌成立，縣長徐耀昌等人參觀，並頗有期許。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣科學教育發展中心今天揭牌成立，3間實驗室以「牛頓」、「瑪麗．居禮」、「達爾文」著名科學家為名，縣長徐耀昌期許結合台灣科學教育館、清華大學跨領域科學教育中心師資與課程，透過課後營隊模式，厚植學子參加國際科學奧林匹亞競賽的能力，培育科學人才。

縣政府自籌72萬元，在後龍鎮舊新港國小國教輔導團教師研習中心，以連續3間教室打造苗栗縣科學教育發展中心，徐耀昌、台灣科學教育館長劉火欽、清華大學教授戴明鳳等人今天揭牌，「牛頓」、「瑪麗．居禮」、「達爾文」實驗室，分別象徵物理、化學、生物領域，藉由實作提供學習。

徐耀昌等人參觀學生的實驗，聽取戴明鳳說明熱能轉換動能等實驗項目，徐耀昌感謝戴明鳳團隊指導、協助規畫、建置科學教育發展中心，將來希望進一步結合科教館豐富的科學教育資源、清大跨領域科學教育中心的師資與課程，透過課後營隊模式，藉由實驗教學、動手操作，讓學生了解基本的科學現象、原理與理論。

縣府教育處指出，科發中心是縣內第一所專為國中、小學生，培養科學研究基礎能力，及科學素養的場域，包括拔尖計畫及科普教育，不僅扎根基礎，也提升競爭力，期待培養人才在國際科學奧林匹亞競賽嶄露頭角，及未來科學界發光發熱。

苗栗縣科學教育發展中心今天揭牌成立，縣長徐耀昌等人參觀，並頗有期許。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣科學教育發展中心今天揭牌成立，縣長徐耀昌等人參觀，並頗有期許。圖／苗栗縣政府提供

徐耀昌 牛頓

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