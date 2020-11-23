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桃園青年表藝月 4校表演藝術學群、桃青之星成果發表

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
「2020桃園青年表藝月」邀集4校辦成果發表會。圖／桃園市青年事務局提供
「2020桃園青年表藝月」邀集4校辦成果發表會。圖／桃園市青年事務局提供

桃園市青年事務局首創跨校、跨舞台「2020桃園青年表藝月」共同發聲，12月12日在興光堡壘集結永平工商、啟英高中、至善高中及萬能科技大學表演藝術科系學群及桃青之星，以「藝氣風花—表藝青年在興光」為主題，包括戲劇、音樂、舞蹈等精彩表演，讓桃園青藝能量被看見。

青年局表示，「2020桃園青年表藝月」除上述活動，也支持各校表演藝術科學群畢業展，有啟英高中電影電視科成果發表「心門計畫」，透過戲劇傳遞成長的心路歷程；表演藝術科成果發表「童年」，憑藉音樂及劇情帶領觀眾們進入一場近乎於童年式的冒險，音樂科畢業公演「青春，因你而在」結合中西合奏及流行樂團，展現了青春的魅力。

萬能科技大學2020亞洲盃時尚造型創意競賽「桃園興時尚•藝術桃花源」，以美容、美髮、服裝、整體造型等競賽磨練學生實務上的專業技巧，提昇未來職場競爭力；永平工商表演藝術科畢業公演「藝遊神—勇闖我們的藝世代」，結合音樂、戲劇、舞蹈的演出，展現3年所學。

青年局顏蔚慈局長説，為拔擢桃園優秀表藝人才，鼓勵具備各項才藝的桃園青年達人站上舞台展現自我，自2017起辦理桃青之星選拔，已邁入第4屆，除頒發獎勵金外，也提供宣傳和打造各類活動演出專屬媒合平台，至今已突破150場次演出。青年局也致力成為表藝學群演藝搖籃，提供展演空間及演出舞台，協助學生拓展演藝之路，讓青年學子互相學習及觀摩，讓大家可以看到桃園在地表藝青年滿滿的能量。

更多「2020桃園青年表藝月」活動資訊請上桃園市政府青年事務局網站及臉書粉絲專頁查詢。

「2020桃園青年表藝月」共同發聲，12月12日在興光堡壘圖／桃園市青年事務局提供
「2020桃園青年表藝月」共同發聲，12月12日在興光堡壘圖／桃園市青年事務局提供
萬能科大也將在桃園青年表藝月中演出。圖／桃園市青年事務局提供
萬能科大也將在桃園青年表藝月中演出。圖／桃園市青年事務局提供
音樂相關的群科也有舞台，表現過去所學。圖／桃園市青年事務局提供
音樂相關的群科也有舞台，表現過去所學。圖／桃園市青年事務局提供
學生們在青年局協助下，登上舞臺表現所學。圖／桃園市青年事務局提供
學生們在青年局協助下，登上舞臺表現所學。圖／桃園市青年事務局提供

青年 永平工商

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