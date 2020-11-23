桃園市公園親子廁間僅19間 爸媽盼能增建

放假帶孩子出門玩找廁所好頭痛，不少桃園市民反應，假日帶孩子去公園放電，光排廁所就要排好一段時間，要求市府要增加親子廁所；對此養護工程戶回應，親子廁所並非想建就能建，不過只要有民眾建議就會到現場進行評估。

桃園市約有100多個公園，不過卻僅有19個親子廁間，桃園市民林先生表示，人潮很多的大型公園相當需要親子廁所，但往往都是設置無障礙廁所，所以若遇上孩子很急，且無障礙廁所沒有人時，他就會帶孩子進去使用，畢竟空間較大，兩人在裡面也不會過於擁擠，如果可以增建當然是最好。

育有一寶的羅太太認為，帶孩子外出真的很麻煩，尤其尿布台大多都設置在女廁而男廁沒有，在外換尿布的工作都會落在媽媽身上，她也建議，親子廁所內可以參考高鐵的做法，在廁間內加裝坎在牆上的兒童座椅，若孩子還不會走，可將孩子放在座椅上，爸媽上廁所時也能比較安心。

對此負責管理公園的養工處表示，親子廁所有設置條件，需要是1公頃以上的公園，且周邊沒有公家機關提供公廁，經評估需求量才會決議是否需要增設，如要增設還要考慮到坐蹲比例，坐式廁間及蹲式廁間設置比例現已提升至約1：5。

養工處說，每個廁間設置前都有原本的目的，活動空間也都有經過規畫，曾有民眾建議在無障礙廁所內加裝小馬桶，但無障礙廁所內空間需要1.5公尺的迴轉半徑，若裝設其他設施恐無法讓輪椅迴轉，只能評估現地環境看該如何加以改良。