竹縣老人免費健檢倒數最後一周 滿65歲長者快報名

新竹縣政府今年辦理老人免費健康檢查服務，從原本僅服務70歲以上長輩，下調年齡至服務年滿65歲長輩，有8間簽約醫院提供健檢服務，縣府表示，健檢服務辦理至11月30日，剩下最後一周的時間，請符合受檢資格的長輩踴躍參與。

社會處表示，縣府每年將公益彩券盈餘分配基金投入辦理老人福利等相關用途，讓公益彩券的愛心能無限分享。今年竹縣有8間醫院合作提供老人免費健檢，項目包括胸部X光、心電圖、A.F.P肝癌篩檢、子宮頸抹片檢查、定量免疫法糞便潛血檢查（IC85）及量腰圍等。

過去原本只提供年滿70歲民眾免費健檢，今年則調降為年滿65歲（民國44年9月30日前出生者），且設籍在新竹縣即符合資格，社會處提醒長輩，截止剩下最後一周時間，請符合受檢資格的長輩，向簽約的醫療院所洽詢辦理，讓自己的健康多一點保障。