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竹縣老人免費健檢倒數最後一周 滿65歲長者快報名

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府今年辦理老人免費健康檢查服務至11月30日，剩下最後一周的時間，請符合受檢資格的長輩踴躍參與。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府今年辦理老人免費健康檢查服務至11月30日，剩下最後一周的時間，請符合受檢資格的長輩踴躍參與。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府今年辦理老人免費健康檢查服務，從原本僅服務70歲以上長輩，下調年齡至服務年滿65歲長輩，有8間簽約醫院提供健檢服務，縣府表示，健檢服務辦理至11月30日，剩下最後一周的時間，請符合受檢資格的長輩踴躍參與。

社會處表示，縣府每年將公益彩券盈餘分配基金投入辦理老人福利等相關用途，讓公益彩券的愛心能無限分享。今年竹縣有8間醫院合作提供老人免費健檢，項目包括胸部X光、心電圖、A.F.P肝癌篩檢、子宮頸抹片檢查、定量免疫法糞便潛血檢查（IC85）及量腰圍等。

過去原本只提供年滿70歲民眾免費健檢，今年則調降為年滿65歲（民國44年9月30日前出生者），且設籍在新竹縣即符合資格，社會處提醒長輩，截止剩下最後一周時間，請符合受檢資格的長輩，向簽約的醫療院所洽詢辦理，讓自己的健康多一點保障。

今年受檢的醫院有榮民總醫院新竹分院、台大醫院竹東分院、東元醫院、新仁醫院、大安醫院、仁慈醫院、竹信醫院及林醫院。

新竹縣政府今年辦理老人免費健康檢查服務，有8間醫院簽約合作提供健檢服務。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府今年辦理老人免費健康檢查服務，有8間醫院簽約合作提供健檢服務。圖／新竹縣政府提供

健檢 新竹

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