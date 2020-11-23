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頭份市「客家情、土窯夯」復古 100組現場報名焢番薯
苗栗縣頭份市「客家情、土窯夯」─結窯焢番薯體驗營活動，11月29日在頭份市尖豐路（台13線）濫坑里秋收後農田登場，今年強調復古，茅草屋、茅寮、紮稈棚及稻草人吸睛，頭份市長羅雪珠、市民代表會副主席白珠珍、市農會總幹事陳貴生等人今天歡迎親子參加。
結窯焢番薯體驗營活動，5到6人1組報名，其中頭份市公所受理300組報名，已秒殺額滿，另開放100組現場報名，活動洽詢電話037-663038轉1600。
頭份市「客家情、土窯夯」連續第17年舉辦，成了地方指標性活動，今年擴大辦理，羅雪珠等人指出，活動結合焢番薯、健行、客家美食品嘗及農特產品推廣，並規畫學校社區民俗文藝表演，及木耳、香菇種植等農事體驗，並強調復古，田間茅草屋、茅寮及紮稈棚等，有如置身早期農村，不一樣就是不一樣。
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