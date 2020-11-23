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挖馬路顧人怨 苗栗縣第一條共同管溝在頭份中央路
苗栗縣第一條共同管溝在頭份市中央路「漫步苗北雙城─頭份竹南城市慢行綠網」工程建置，將納入弱電系統的電信、寬頻及網路等，可望降低挖馬路頻率，縣政府工務處期待這是起步，將來有經費逐步施作更多共同管溝。
前瞻基礎建設計畫營建署列管亮點，頭份市中央路「漫步苗北雙城─頭份竹南城市慢行綠網」工程，唯一涵蓋提升道路品質計畫9大指標，首要指標的共同管（線）溝整合與建置，中央路將施作近5公里長，工程經費6000萬元，占了慢行綠網總經費3.4億元的17.6%。
工務處指出，共同管溝工程必須有足夠路幅，因此第一條在50公尺寬的中央路建置，但也僅能提供電信、寬頻及網路等弱電系統，如果納入自來水、電力及汙水處理等系統，需要更大橫斷面，且經費龐大，縣府難以負擔，中央路共同管溝完成後，使用者付費將對管線單位收租金。
至於中央路備受爭議的行道樹落羽松問題，工務處決定尚未種下37棵改種到運動公園水池旁，已種下的93棵落羽松，將研議移植。
工務處指出，提升道路品質指標還有綠色生態路網建置部分，中央路全段綠化面積增加約1萬2128平方公尺；打造綠色運輸系統部分，建置自行車路網3.5公里；設立街道幸福設施部分，家具座椅45座，人行道景觀高燈127座；社區照顧環境建置部分，將整建人行道5萬2591平方公尺，並增加人行道街角空間等。
中央路綠網工程今年3月動工，施工大興土木，且是頭份、竹南地區交通幹道，工務處表示，將要求趕工，希望明年春節前完工，共同管溝也可以減少挖馬路，避免用路人及周邊店家、居民不便，目前請鄉親諒解。
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