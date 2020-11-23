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竹東國小日治保險櫃解鎖 文物重現填補記憶缺口

中央社 / 新竹縣23日電

竹縣竹東國小為日治時期縣內首批設立初等學校之一，縣長楊文科今天說，校內有2個日治時期保險櫃，解鎖後箱內尋獲「竹東公學校沿革誌」，彌補學校在日治時代發展記憶缺口。

楊文科表示，竹東國小為日治時期新竹縣內首批設立初等學校之一，校齡逾121年，校內有2個日治時期保險櫃「奉安庫」，由於校方無法解開其密碼鎖，在新竹縣政府文化局協助下，找到台北資深開鎖師傅吳坤浩幫忙，終於成功解鎖。

楊文科說，解鎖後櫃內發現珍貴文物，是「竹東公學校沿革誌」，這本文物簿冊成功將文化記憶蒐集、保存，也記錄著竹東國小日治時代發展，讓現代民眾得以一窺新竹縣歷史面貌。

竹東國小校長彭煥章表示，在開箱前，校方還舉辦有獎徵答，讓學生猜一猜所藏物品為何，也藉由共學活動的設計，讓師生一同參與「奉安庫」開箱過程；開箱後，這份「竹東公學校沿革誌」會保存校史室內，讓校史室陳列文獻文物更加完善。

新竹縣文化局代理局長徐世憲指出，文化局進行新竹縣文化記憶庫數位典藏及加值運用推廣計畫辦理全縣國小百年文物普查，今年工作排程於竹東、芎林國小部分，因而促成竹東國小的「奉安庫」開箱共學活動。

徐世憲說，此計畫幕後推手是交大副教授羅烈師及兩河文化協會理事長吳聲淼，兩人分別帶領交大國際客家研究中心團隊、在地文史工作者進行文物普查，讓在地文化繼續記錄與保存。

新竹 文物 日治時期

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