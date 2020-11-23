高鐵橋下聯絡道延伸竹科 最後一哩路預計2023年完工

新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科新闢工程第3期（中興路至力行路段）今天舉行開工典禮，預計2023年6月底完工，這是聯絡道的最後一哩路，完工後從竹北市行駛至新竹科學園區，約可節省15至20分鐘車程。

徐國勇表示，新竹科學園區對我國經濟方面的發展至關重要，為提升園區至高鐵新竹站的交通便利性，營建署與新竹縣政府在生活圈道路系統建設計畫中，特別規畫興建「高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程」，分3期推動，共投入27億4010萬元。

楊文科說，第3期開通後將創下的新竹縣交通新里程碑，串聯已通車高鐵橋下道路1、2期，有效紓解新竹科學園區至高鐵新竹站，以及中山高竹北交流道至新竹交流道車流，改善大新竹地區的整體道路交通系統，並可串連高鐵新竹車站特定區、新竹生醫園區、台灣知識經濟旗艦園區，二三重都市計畫區與竹科等區域。

第1期工程由興隆路至公道五路，全長約1.83 公里，2015年6月已通車；第2期工程由公道五路至中興路，全長約901公尺，2019年8月完工通車。

內政部營建署北區工程處表示，第3期工程北起中興路，往南跨越柯湖路及柯子湖溪，銜接新竹科學園區力行路，全長約1. 3公里，橋梁約610公尺，路堤路塹約690公尺，路寬30公尺，工程費17億4603萬元，預計2023年6月底完工。