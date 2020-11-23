桃園網PO廟會推擠打架? 網議： 陣頭杯開打了
桃園市龜山區迴龍鎮安壇昨天晚上舉辦廟會活動，參與地方陣頭人馬多，過程中雙方不同人馬疑似發生推擠打架意外插曲，參與網友現場拍下，並將影音畫面以「虎仔，廟會人多欺負人少」在臉書社群PO出，引起網友熱議，網友留言表示，「陣頭杯開打了」，有網友勸說「不要打架」。
警方今天上午表示，迴龍鎮安壇廟會活動，警方派人前往協助廟會過程交通疏導管制，網友PO出當時出現信徒發生推擠意外，廟方表示當時有信徒推擠被工作人員排除，警方未接獲民眾遭受傷害及報案情事。
迴龍鎮安壇陳姓女主持人否認昨晚發生打架事件，她表示，當時因為廟會動線不順暢，雖有信徒發生推擠，但是工作人員即時上前排解，恢復動線，廟會繼續進行，未發生打架情形。
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