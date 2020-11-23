桃園YouBike補貼1億多遭點名 鄭文燦：會考慮更改政策

全台有10個縣市使用共享單車YouBike，不過桃園市因補貼達1億2550萬元，被遭審計單位點名要改善，對此桃園市長鄭文燦回應，補貼政策值得檢討，將等使用成熟以後，再來考慮是否更改補貼政策。

鄭文燦表示，YouBike是很成功的計畫，現在各縣市都採取前30分鐘免費，因此才需要補貼，補貼金額約從1億到3億不等，像新北市補貼應該有達3億，桃園市補助1億多，審計部是認為全部的YouBike計畫補貼政策值得檢討。

鄭文燦說，將待使用成熟以後再來考慮補貼政策是否可以更改，目前還在全面推廣的階段，希望綠色交通可以成為主流，最後一哩路可以用YouBike，他想六都的首長大部分都是這個看法。