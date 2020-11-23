快訊

哇！美人胚子...金馬雙料影后陳淑芳初中照曝光

人口普查／老師崩潰：要用到30分鐘，到底有哪些白痴問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6周年館慶「謝冬」 桃園中平路故事館展現中壢文化魅力

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦參加中平路故事館6周六文化慶祝活動。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦參加中平路故事館6周六文化慶祝活動。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦昨天下午前往中壢區「中平路故事館」，出席6周館慶暨成果發表。鄭文燦表示，中平路故事館原為日治時期的公務員宿舍，民國99年登錄為歷史建築，記錄中壢人生活及城市印象，市府以文創活化方式，自2015年開放成為桃園市第一座城市故事館。

今年6周館慶主題為「感恩謝冬‧點亮未來」，以客家傳統「謝冬」為題，策畫多元系列活動，展現小而美的文化魅力。

鄭文燦指出，桃園升直轄市後，市府積極推動歷史建築修復再利用計畫，已陸續完成30座城市故事館，包括發掘中壢的歷史特色，活化興建中平路故事館、壢小故事森林及壢景町，以歷史文化串聯成環教園區，並辦理桃園市民學藝員培訓計畫，讓有意願投身藝文館的市民，從學藝員、策展人到館長身分有系統的學習。未來3大館舍將舉辦手繪昔日街景圖、百年老店及特色店家介紹等展覽或活動，結合中平商圈發展，作為戶外教學及舉辦活動等多元使用。

鄭文燦談到，中壢火車站將改造成新站，匯集捷運機場線、綠線及鐵路地下化3大交通樞紐，逐漸展現城市更新的動力，未來中正路會結合地上商圈及地下街商機，成為全新的中壢車站商圈，市府也會在都市更新的同時，加強中壢老屋活化，保留傳統歷史記憶。

文化局副局長王麗娟表示，中平故事館慶活動由「客家大使」走秀開場，服裝由實踐大學服經系劉美蓮主任設計，以桃園特色做為服裝設計主視覺，帶來融合傳統與現代的創新服飾。

現場另有碧霞鄉土客家民謠劇團的客家音樂饗宴，以及詩人林煥彰先生朗讀新詩。活動最後為點燈，以多元形式給予館舍滿滿祝福。館慶至年底，參與館慶活動打卡者可獲贈竹湯匙1支，到中平路故事館、壢小故事森林及壢景町三館打卡按讚，可獲限量版資料夾，更多活動詳情，請至「中平路故事館」臉書粉絲專頁查詢。

中平路故事館慶主題「謝冬」，展現中壢的文化魅力。圖／桃園市政府新聞處提供
中平路故事館慶主題「謝冬」，展現中壢的文化魅力。圖／桃園市政府新聞處提供

鄭文燦 歷史建築

延伸閱讀

與蘇貞昌碰面狂被問內閣改組 鄭文燦直呼支持蘇院長

桃園虎頭山森友親子PARTY 推裸賣市集提倡環保

桃園虎頭山森友party歡樂滿山頭 市長鄭文燦邀大家走出健康

母語文化向下扎根 桃園東北扶輪社連辦13年演講比賽

相關新聞

香山小漁村打造裝置藝術 蚵籃、漂流木變發亮珊瑚

新竹市賞蟹步道周邊近來出現一座白色大貝殼，夜晚還化身「發亮珊瑚」引民眾熱議。市府指出，這是透過農村再生總合計畫找來曾參與...

高鐵橋下聯絡道延伸竹科 最後一哩路預計2023年完工

新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科新闢工程第3期（中興路至力行路段）今天舉行開工典禮，預計2023年6月底完工，這是聯絡道的...

桃園YouBike補貼1億多遭點名 鄭文燦：會考慮更改政策

全台有10個縣市使用共享單車YouBike，不過桃園市因補貼達1億2550萬元，被遭審計單位點名要改善，對此桃園市長鄭文...

6周年館慶「謝冬」 桃園中平路故事館展現中壢文化魅力

桃園市長鄭文燦昨天下午前往中壢區「中平路故事館」，出席6周館慶暨成果發表。鄭文燦表示，中平路故事館原為日治時期的公務員宿...

硬斗！他們搶救人命 訓練彷若大力士比賽

火場救災分秒必爭，苗栗縣消防局第一大隊頭份分隊今年11月啟動「供氣管理」，要求26名隊員每季都要完成輪胎拖行、泡沫桶步行...

AI開罰爆量 林口交流道擬改標線

桃園市龜山、新北市林口交界的國道1號41A林口交流道北上匝道，車流量大、違規嚴重，桃園市府在3處路口實施辨識系統科技執法...

廚餘引來？ 霞喀羅古道 疑黑熊覓食

霞喀羅國家步道即將進入紅葉旺季，部落族人回報近日夜間有聽到疑似黑熊靠近部落與遊客住宿區的聲音；新竹林管處表示，目前並無遊...

航空城補償不足？桃市：已加碼

桃園市公民監督聯盟陣線昨天率領1千多名航空城徵收戶，到桃園市政府廣場抗議，控訴市府說的十大優惠都是謊言，實際上給的補償費...

苗栗家扶園遊會 收入創新高

苗栗家扶中心50周年寒冬送暖園遊會昨天登場，不受疫情影響，攤位反而增加，義賣也創新高，還有民眾踴躍捐款37萬元，家扶中心...

曾揚景釀酒榨汁 解農產過剩

新竹縣橫山鄉農民曾揚景2年前因為在地柑橘生產過剩，研發出茂谷啤酒，不僅可延長保存期限，也減少損失、增加農民收入，成為在地...

桃市南崁高中20歲

桃園市立南崁高中前天舉辦20周年校慶，校長陳家祥、家長會長劉權曜及桃園市副市長高安邦一起切下20歲生日蛋糕，校慶的聖火儀...

桃園悠遊節逾10萬人次 魏如萱壓軸8首歌閉幕嗨翻

桃園市蘆竹區誠聖宮舉辦2020桃園市綠色生活悠遊節今天傍晚閉幕，在物流業回收棧板及花卉打造的環保音樂舞台上，新科金曲歌后...

熱門新聞

中捷開通改變民眾生活思維！醫師有感：台中已經回不去了

中和大排耗資近億打造「綠水澗」廊道 明年8月完工

北方三島海域開發風力發電 林右昌：想都別想我反對

桃園航空城徵收戶怒喊不公 千人聚集桃市府抗議

傻眼！ 光電板蓋在公園綠地上 屏東縣議員批離譜

南市府官員臉書罵議員「去吃大便」 下場先調職後處分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。