6周年館慶「謝冬」 桃園中平路故事館展現中壢文化魅力

桃園市長鄭文燦昨天下午前往中壢區「中平路故事館」，出席6周館慶暨成果發表。鄭文燦表示，中平路故事館原為日治時期的公務員宿舍，民國99年登錄為歷史建築，記錄中壢人生活及城市印象，市府以文創活化方式，自2015年開放成為桃園市第一座城市故事館。

今年6周館慶主題為「感恩謝冬‧點亮未來」，以客家傳統「謝冬」為題，策畫多元系列活動，展現小而美的文化魅力。

鄭文燦指出，桃園升直轄市後，市府積極推動歷史建築修復再利用計畫，已陸續完成30座城市故事館，包括發掘中壢的歷史特色，活化興建中平路故事館、壢小故事森林及壢景町，以歷史文化串聯成環教園區，並辦理桃園市民學藝員培訓計畫，讓有意願投身藝文館的市民，從學藝員、策展人到館長身分有系統的學習。未來3大館舍將舉辦手繪昔日街景圖、百年老店及特色店家介紹等展覽或活動，結合中平商圈發展，作為戶外教學及舉辦活動等多元使用。

鄭文燦談到，中壢火車站將改造成新站，匯集捷運機場線、綠線及鐵路地下化3大交通樞紐，逐漸展現城市更新的動力，未來中正路會結合地上商圈及地下街商機，成為全新的中壢車站商圈，市府也會在都市更新的同時，加強中壢老屋活化，保留傳統歷史記憶。

文化局副局長王麗娟表示，中平故事館慶活動由「客家大使」走秀開場，服裝由實踐大學服經系劉美蓮主任設計，以桃園特色做為服裝設計主視覺，帶來融合傳統與現代的創新服飾。