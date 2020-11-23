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香山小漁村打造裝置藝術 蚵籃、漂流木變發亮珊瑚
新竹市賞蟹步道周邊近來出現一座白色大貝殼，夜晚還化身「發亮珊瑚」引民眾熱議。市府指出，這是透過農村再生總合計畫找來曾參與3次台灣燈會的藝術家林純團隊進駐美山社區，將在地漁民盛裝蚵仔的「古錐籃」堆疊成偌大的「共生螺旋」裝置藝術，就地取材將海邊漂流木與彩色編織結合，打造名為「生生不息」的藝術品，呈現螃蟹與大海怪搏鬥畫面，成台61線西濱快速道路上奇幻一景。
產發處表示，香山濕地是北台灣最大的濕地，北中南各有頭前溪、客雅溪及鹽港溪沖刷堆積，造就台灣西北海岸最大的泥質潮間帶，潮間帶最寬2公里，溪口沖刷帶來豐富的有機物質，讓出海口底棲物種豐富，早期成為北台灣最大的蚵場，現在的蚵田更有生態上的貢獻，能提供生物躲藏停憩的空間，是野生動物機生物多樣性因寶庫。
另外，12月5日將有「Shake Baby蟹蚵貝比」藝術日，屆時將由廢物再生的藝術家「不廢跨村實驗室」帶領民眾以蚵殼及舊衣布繩設計自己的捕夢網，歡迎大小朋友一起藝術共創。
總策展人向家弘表示，被民眾稱做「大貝殼」的作品名為「共生螺旋」，以96個「古錐籃」堆疊，打造成香山盛產的「肉螺」，藉此讓外地旅客了解香山除了產蚵仔還盛產肉螺，「古錐籃」代表居民與海的共生關係，用編織將共生關係暗喻DNA雙螺。
「生生不息」是以漂流木及布繩鈎織成海怪觸角，向家弘說，發想來自賞蟹步道，香山濕地最常見各式螃蟹，藝術家黃文淵與鄭陽晟發揮想像，打造大海怪與螃蟹大戰畫面，加上藝術家楊海茜用編織呈現大海怪生動觸角，還細膩塑造出觸角上大小不一吸盤，瞬間讓純樸小漁村變身海怪爭霸的奇幻場景
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