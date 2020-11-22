2020國際新創機器人節落幕 國際機器人創客中心今揭牌

桃園市政府經濟發展局與祥儀慈善文教基金會共同主辦的第3屆「2020 TIRT 國際新創機器人節」，歷經4周21大類機器人主題的激烈競賽，今天進行最後壓軸賽程。

祥儀慈善文教基金會指出，這次的亮點賽事不僅有結合防疫創意的智慧機械防疫機器人競賽，每年最受矚目的陸、海、空以及創客等分項機器人競賽，同時邀集約40家機器人產業上中下游廠商進駐，舉辦機器人新創嘉年華。

桃園市副市長高安邦表示，國際新創機器人節已是桃園每年指標活動之一，今年雖因疫情帶來不少衝擊及困境，但國內外眾多選手卻透過智慧科技與創新設計，以防疫為主題設計出送餐機器人等創意作品，落實智慧科技。

祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢春說，辦理 TIRT 國際新創機器人節已邁入第3年，至今已成為國際上指標性的大型機器人競賽，這次報名參加隊伍超過1000支隊伍。

蔡逢春指出，全國各地大專院校到小學都來共襄盛舉，因應國際皆深受疫情衝擊的影響，海外國際隊伍改為線上競賽，競賽場地也不同以往的密集賽程，調整為多日多地點的方式進行，同時辦理創客觀光嘉年華與觀光遊程等活動。

蔡逢春表示，今年藉由良好的競賽挑戰與當下危機議題作為主題，激發出學子們的創新設計及應變能力，基金會也將會在眾多優秀的參賽作品裡，挑選表現優異且符合市場需求的作品，由研發團隊將選手的概念商品化。