快訊

攔下騎士質問「為何闖紅燈」 台南男子被刀刺送醫

美軍誰訪台？印太司令部「J2」處長史達曼是他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園悠遊節逾10萬人次 魏如萱壓軸8首歌閉幕嗨翻

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市綠色生活悠遊節閉幕音樂派對，新科金曲歌后魏如萱（見圖）壓軸連續演唱「你啊你啊」8首歌曲嗨翻粉絲。圖／市府環保局提供
桃園市綠色生活悠遊節閉幕音樂派對，新科金曲歌后魏如萱（見圖）壓軸連續演唱「你啊你啊」8首歌曲嗨翻粉絲。圖／市府環保局提供

桃園市蘆竹區誠聖宮舉辦2020桃園市綠色生活悠遊節今天傍晚閉幕，在物流業回收棧板及花卉打造的環保音樂舞台上，新科金曲歌后魏如萱壓軸演唱8首歌曲，為悠遊節畫下句點，環保局長呂理德表示，今年悠遊節首度結合花海地景、廟埕文化、廟會市集、低碳美食、路跑及音樂派對元素，9天吸引逾10萬人次體驗在地文化及美景。

今年首度在蘆竹區坑口信仰中心誠聖宮主場及花田，舉辦綠色生活悠遊節，在花海地景、廟埕文化活動後，綠色音樂派對由在地花爵藝術爵士樂團、新生代創作歌手許含光、金曲樂團生祥樂隊接力表演，最後由高人氣歌后魏如萱壓軸、連續演唱「你啊你啊」等8首歌曲，粉絲尖叫嗨翻，曲終人不散，爭相合影，由呂理德主持閉幕。

蘆竹區稻米、茶、花卉、蔬果農產品質優良，環保局活動中推廣在地低碳飲食，邀請福容大飯店、南亞技術學院量身打造專屬低碳料理，並將食譜公開，福容大飯店也提供20組低碳美食福袋預購，呂理德現場以簡單方便的無煙料理烹調養生蔬食，用行動力挺在地農特產。

呂理德表示，今年綠色悠遊節首度結合花海地景、廟埕文化及市集、美食、路跑及音樂派對特色，在機捷A11坑口站附近，鼓勵民眾以搭捷運、低碳運具悠遊桃園，來發現不同在地美景，未來會持續結合地方特色辦理悠遊節活動。

桃園市綠色生活悠遊節閉幕音樂派對，新科金曲歌后魏如萱（中）壓軸連續演唱「你啊你啊」8首歌曲嗨翻粉絲。圖／市府環保局提供
桃園市綠色生活悠遊節閉幕音樂派對，新科金曲歌后魏如萱（中）壓軸連續演唱「你啊你啊」8首歌曲嗨翻粉絲。圖／市府環保局提供
桃園市綠色生活悠遊節首次結合花海地景、廟埕文化及音樂派對等元素，吸引逾十萬人欣賞蘆竹在地美景。圖／市府環保局提供
桃園市綠色生活悠遊節首次結合花海地景、廟埕文化及音樂派對等元素，吸引逾十萬人欣賞蘆竹在地美景。圖／市府環保局提供
桃園市綠色生活悠遊節閉幕音樂派對，新科金曲歌后魏如萱（圖中黑外套）壓軸演唱後，粉絲爭相合照曲終人不散。圖／市府環保局提供
桃園市綠色生活悠遊節閉幕音樂派對，新科金曲歌后魏如萱（圖中黑外套）壓軸演唱後，粉絲爭相合照曲終人不散。圖／市府環保局提供

樂團 派對 路跑

相關新聞

桃園悠遊節逾10萬人次 魏如萱壓軸8首歌閉幕嗨翻

桃園市蘆竹區誠聖宮舉辦2020桃園市綠色生活悠遊節今天傍晚閉幕，在物流業回收棧板及花卉打造的環保音樂舞台上，新科金曲歌后...

桃園虎頭山森友親子PARTY 推裸賣市集提倡環保

虎頭山環保公園今天辦理「2020虎頭山森友PARTY遊戲趣」活動，以環保為活動主軸，規畫3大亮點，包括斜陽音樂會、裸賣市...

桃園復興區獲選經典小鎮3.0 山水與原鄉文化獲肯定

桃園市復興區榮獲「臺灣經典小鎮3.0」殊榮，全國368個鄉鎮區，30個脫穎而出，桃園市只有復興區入選，12月4日前往交通...

古道認識台灣 賴清德走讀苗栗大湖老官道秘境

副總統賴清德今天走讀「樟之細路」苗栗縣大湖鄉老官道，感受到手作步道溫度，推薦走古道可以緬懷先人篳路藍縷的努力，沉浸在族群...

桃園航空城徵收戶怒喊不公 千人聚集桃市府抗議

桃園市公民監督聯盟陣線今率領1000多名航空城徵收戶到市府廣場前抗議，控訴市府說的十大優惠都是謊言，實際上給的補償費不足...

桃園三界爺文化祭與令旗交接 信眾盼疫情退、抗旱成功

桃園市長鄭文燦今天中午前往楊梅高山頂啟明宮，出席「2020桃園三界爺文化祭令旗交接儀式」，並表示這是第3年舉辦「桃園三界...

巴義慈神父安息義大利 桃園復興區追思「平凡的偉人」

義大利籍巴義慈神父在桃園市復興區（鄉）原鄉傳教40多年，用心泰雅文化、語言的傳承與醫療服務， 2016年退休回家鄉，日前...

桃市府響應國際身心障礙者日 今表揚模範身障者

桃園市政府社會局今天舉行「平等融合力量無限」國際身心障礙者表揚大會，市府共遴選出30位，包括模範身心障礙者、模範家庭照顧...

首辦護照不用跑台北 鄰近戶所申請、8天寄送到府

護照一站式服務於今年8月11日起開辦，新竹市府指出，首次申請護照的民眾只要親自到全國任一戶政事務所辦理人別確認及護照申辦...

竹縣關西、新埔部分地區 24日下午停水4小時

台灣自來水公司第三區管理處竹北營運所為維供水設備正常運轉，將辦理「竹北營運所計畫性高壓供電設備檢驗」停水施作，預計11月...

竹苗吳濁流、夢花2文學獎頒獎

吳濁流文學獎昨天在新竹縣吳濁流故居頒獎，共收494件作品創新高，作家何郁青囊括短篇小說及現代詩首獎；苗栗縣夢花文學獎也在...

桃園八德一號社宅 372戶入住

桃園市八德一號社會住宅11月起陸續有372戶入住，市長鄭文燦昨天祝賀住戶喬遷並介紹社宅設施及規畫理念，鄭文燦說，桃園人口...

熱門新聞

中捷列車間連接器軸心斷裂 22日起停止試營運

中捷日產車廂連接器軸心斷裂 中捷：美製零件 首次發生

中捷試營運6天喊停！細數中捷這6天發生大小事

綠線下月通車／明道中學：校車可減併24站點

陳淑芳奪金馬獎林右昌狂賀有洋葱 親愛的房客基隆拍攝

北方三島海域開發風力發電 林右昌：想都別想我反對

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。