桃園悠遊節逾10萬人次 魏如萱壓軸8首歌閉幕嗨翻

桃園市蘆竹區誠聖宮舉辦2020桃園市綠色生活悠遊節今天傍晚閉幕，在物流業回收棧板及花卉打造的環保音樂舞台上，新科金曲歌后魏如萱壓軸演唱8首歌曲，為悠遊節畫下句點，環保局長呂理德表示，今年悠遊節首度結合花海地景、廟埕文化、廟會市集、低碳美食、路跑及音樂派對元素，9天吸引逾10萬人次體驗在地文化及美景。

今年首度在蘆竹區坑口信仰中心誠聖宮主場及花田，舉辦綠色生活悠遊節，在花海地景、廟埕文化活動後，綠色音樂派對由在地花爵藝術爵士樂團、新生代創作歌手許含光、金曲樂團生祥樂隊接力表演，最後由高人氣歌后魏如萱壓軸、連續演唱「你啊你啊」等8首歌曲，粉絲尖叫嗨翻，曲終人不散，爭相合影，由呂理德主持閉幕。

蘆竹區稻米、茶、花卉、蔬果農產品質優良，環保局活動中推廣在地低碳飲食，邀請福容大飯店、南亞技術學院量身打造專屬低碳料理，並將食譜公開，福容大飯店也提供20組低碳美食福袋預購，呂理德現場以簡單方便的無煙料理烹調養生蔬食，用行動力挺在地農特產。