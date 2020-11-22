培訓原住民大學生職能 運動休閒成果展創意

桃園市政府青年事務局為培育原住民族大學生（原大生）多元職能，及發展新創產業的能力，率全國之先首推原住民族青年運動休閒服務產業，今天在元生國小辦理成果展，滿場參觀人潮讓受訓的學員備受鼓舞。

成果展由原住民族大學生共同策劃，邀請光明國小、元生國小、新路國小等3校學生進行創意飛盤競賽，也有大學生的行銷競賽，展現實作教學成果與教案推廣能力，現場還有多元發展特展，以桃園的原大生為主體，呈現他們職能發展與公共參與的成果，展區分成「全原出擊」、「原力爆發」、「原緣不絕」、「原視界」、「原創崛起」5大主題，運用影像、影片、文字呈現無論是在原鄉還是都會區，都有原大生發揮創意與創新能力的地方。

參與計畫的泰雅族大學生彭耘薰表示，她從不擅長飛盤到進入校園授課，每一次課後檢討都會針對教學內容做改進，期許自己未來能成為一位稱職的教練。

阿美族大學生朱喻茹曾在國民運動中心工讀，她說實作教學不只增進飛盤運動能力，也提升自身的教學能力，這對於將來從事運動休閒服務產業是很重要的基礎。

新路國小一位3年級學生家長説，看見原大生每次都很有耐心指導學童，孩子也很投入在富有創意及活力的課程中，讓人感動，也期望未來還有這類寓教於樂的體育課。

青年事務局顏蔚慈局長表示，培訓計畫今年7月啟動，先推出包含飛盤基礎訓練、兒童潛能開發、運動行銷及戶外營隊的培訓課程，培育26位原大生取得躲避飛盤及飛盤高爾夫教練證，並在9月9日至10月25日每周三、五到光明、元生、新路國小實作以飛盤為核心的創意教學。

顏蔚慈説，桃園是花東以外原住民族人口最多的城市，已經有10所大專院校設有原住民族學生資源中心，3校設有原住民專班，青年局透過職場體驗、部落文化交流、社會企業、運動休閒服務等資源與平台，讓原大生更了解原鄉的產業和發展，更認識自己的興趣及專長，對未來有更多元的想像，期待參與這次計畫的學生，可以進一步將飛盤運用到包括營隊、工作室等不同的領域，未來在職場上能有亮眼的表現。