快訊

一張圖看一周天氣！兩波東北風挾帶雨勢 周末降溫全台有感

美海軍情報官員抵台 國防部：未獲相關訊息

培訓原住民大學生職能 運動休閒成果展創意

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
原大生上台分享受訓與實作的心得。圖／桃園市青年局提供
原大生上台分享受訓與實作的心得。圖／桃園市青年局提供

桃園市政府青年事務局為培育原住民大學生（原大生）多元職能，及發展新創產業的能力，率全國之先首推原住民族青年運動休閒服務產業，今天在元生國小辦理成果展，滿場參觀人潮讓受訓的學員備受鼓舞。

成果展由原住民族大學生共同策劃，邀請光明國小、元生國小、新路國小等3校學生進行創意飛盤競賽，也有大學生的行銷競賽，展現實作教學成果與教案推廣能力，現場還有多元發展特展，以桃園的原大生為主體，呈現他們職能發展與公共參與的成果，展區分成「全原出擊」、「原力爆發」、「原緣不絕」、「原視界」、「原創崛起」5大主題，運用影像、影片、文字呈現無論是在原鄉還是都會區，都有原大生發揮創意與創新能力的地方。

參與計畫的泰雅族大學生彭耘薰表示，她從不擅長飛盤到進入校園授課，每一次課後檢討都會針對教學內容做改進，期許自己未來能成為一位稱職的教練。

阿美族大學生朱喻茹曾在國民運動中心工讀，她說實作教學不只增進飛盤運動能力，也提升自身的教學能力，這對於將來從事運動休閒服務產業是很重要的基礎。

新路國小一位3年級學生家長説，看見原大生每次都很有耐心指導學童，孩子也很投入在富有創意及活力的課程中，讓人感動，也期望未來還有這類寓教於樂的體育課。

青年事務局顏蔚慈局長表示，培訓計畫今年7月啟動，先推出包含飛盤基礎訓練、兒童潛能開發、運動行銷及戶外營隊的培訓課程，培育26位原大生取得躲避飛盤及飛盤高爾夫教練證，並在9月9日至10月25日每周三、五到光明、元生、新路國小實作以飛盤為核心的創意教學。

顏蔚慈説，桃園是花東以外原住民族人口最多的城市，已經有10所大專院校設有原住民族學生資源中心，3校設有原住民專班，青年局透過職場體驗、部落文化交流、社會企業、運動休閒服務等資源與平台，讓原大生更了解原鄉的產業和發展，更認識自己的興趣及專長，對未來有更多元的想像，期待參與這次計畫的學生，可以進一步將飛盤運用到包括營隊、工作室等不同的領域，未來在職場上能有亮眼的表現。

原住民族行政局主任秘書馬佳均、元生國小林正義校長、光明國小李明宗校長、新路國小林恭賢校長、國立體育大學原資中心黃永寬主任、中原大學原資中心戴永禔主任今天都出席活動。

學員受訓後到國小實作教學，更能精進創業技能。圖／桃園市青年局提供
學員受訓後到國小實作教學，更能精進創業技能。圖／桃園市青年局提供
學員們在成果展上不只端出成果，對學生家長或其他來賓提問也能對答如流。圖／桃園市青年局提供
學員們在成果展上不只端出成果，對學生家長或其他來賓提問也能對答如流。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年事務局率全國之先首推原住民族青年運動休閒服務產業，今天成果展滿場參觀人。圖／桃園市青年局提供
桃園市青年事務局率全國之先首推原住民族青年運動休閒服務產業，今天成果展滿場參觀人。圖／桃園市青年局提供
青年局與所有參與培訓的單位、原大生合影。圖／桃園市青年局提供
青年局與所有參與培訓的單位、原大生合影。圖／桃園市青年局提供

原住民 大學生

相關新聞

桃園航空城徵收戶怒喊不公 千人聚集桃市府抗議

桃園市公民監督聯盟陣線今率領1000多名航空城徵收戶到市府廣場前抗議，控訴市府說的十大優惠都是謊言，實際上給的補償費不足...

桃園虎頭山森友親子PARTY 推裸賣市集提倡環保

虎頭山環保公園今天辦理「2020虎頭山森友PARTY遊戲趣」活動，以環保為活動主軸，規畫3大亮點，包括斜陽音樂會、裸賣市...

桃園復興區獲選經典小鎮3.0 山水與原鄉文化獲肯定

桃園市復興區榮獲「臺灣經典小鎮3.0」殊榮，全國368個鄉鎮區，30個脫穎而出，桃園市只有復興區入選，12月4日前往交通...

古道認識台灣 賴清德走讀苗栗大湖老官道秘境

副總統賴清德今天走讀「樟之細路」苗栗縣大湖鄉老官道，感受到手作步道溫度，推薦走古道可以緬懷先人篳路藍縷的努力，沉浸在族群...

桃園三界爺文化祭與令旗交接 信眾盼疫情退、抗旱成功

桃園市長鄭文燦今天中午前往楊梅高山頂啟明宮，出席「2020桃園三界爺文化祭令旗交接儀式」，並表示這是第3年舉辦「桃園三界...

巴義慈神父安息義大利 桃園復興區追思「平凡的偉人」

義大利籍巴義慈神父在桃園市復興區（鄉）原鄉傳教40多年，用心泰雅文化、語言的傳承與醫療服務， 2016年退休回家鄉，日前...

桃市府響應國際身心障礙者日 今表揚模範身障者

桃園市政府社會局今天舉行「平等融合力量無限」國際身心障礙者表揚大會，市府共遴選出30位，包括模範身心障礙者、模範家庭照顧...

首辦護照不用跑台北 鄰近戶所申請、8天寄送到府

護照一站式服務於今年8月11日起開辦，新竹市府指出，首次申請護照的民眾只要親自到全國任一戶政事務所辦理人別確認及護照申辦...

竹縣關西、新埔部分地區 24日下午停水4小時

台灣自來水公司第三區管理處竹北營運所為維供水設備正常運轉，將辦理「竹北營運所計畫性高壓供電設備檢驗」停水施作，預計11月...

竹苗吳濁流、夢花2文學獎頒獎

吳濁流文學獎昨天在新竹縣吳濁流故居頒獎，共收494件作品創新高，作家何郁青囊括短篇小說及現代詩首獎；苗栗縣夢花文學獎也在...

桃園八德一號社宅 372戶入住

桃園市八德一號社會住宅11月起陸續有372戶入住，市長鄭文燦昨天祝賀住戶喬遷並介紹社宅設施及規畫理念，鄭文燦說，桃園人口...

犯罪被害人「馨生」 市集展成果

「一場車禍徹底改變我的生活與家庭」，53歲新竹縣民謝國銘3年前發生車禍，歷經訴訟折磨及身心創痛，犯罪被害人保護協會協助下...

熱門新聞

中捷列車間連接器軸心斷裂 22日起停止試營運

中捷日產車廂連接器軸心斷裂 中捷：美製零件 首次發生

中捷試營運6天喊停！細數中捷這6天發生大小事

陳淑芳奪金馬獎林右昌狂賀有洋葱 親愛的房客基隆拍攝

綠線下月通車／明道中學：校車可減併24站點

嘉義市推「星驛市集」 夜逛文化路北門驛也亮起來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。