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桃園虎頭山森友親子PARTY 推裸賣市集提倡環保

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
虎頭山環保公園今天辦理「2020虎頭山森友PARTY遊戲趣」活動，以環保為活動主軸，規畫3大亮點，包括斜陽音樂會、裸賣市集和步道漫遊互動遊戲。記者陳夢茹／攝影
虎頭山環保公園今天辦理「2020虎頭山森友PARTY遊戲趣」活動，以環保為活動主軸，規畫3大亮點，包括斜陽音樂會、裸賣市集和步道漫遊互動遊戲。記者陳夢茹／攝影

虎頭山環保公園今天辦理「2020虎頭山森友PARTY遊戲趣」活動，以環保為活動主軸，規畫3大亮點，包括斜陽音樂會、裸賣市集和步道漫遊互動遊戲，協助民眾提升環保意識。

桃園市長鄭文燦表示，虎頭山風景特定區面積約720公頃，為貓頭鷹、松鼠、藍鵲等生物棲息地，動植物及昆蟲生態豐富，深具自然特色，因此市府保留生態，規畫前山、後山及稜線3大系統，完成建置6條生態步道，「桃機1號」地景藝術作品也將移至此處展示，市府會加強樹木植栽，增設夜間照明設備及休閒設施，讓遊客安心體驗虎頭山生態之美。

鄭文燦說，該次活動內的裸賣市集，是在鼓勵市民自備或租用重複性容器，減少一次性餐具及包裝，更可搭配QRcode抵用券行動支付，減少紙本用量。

另外，鄭文燦提及，市府舉辦慢跑、健走、音樂會、戲劇、市集等各式戶外活動，展現在桃園生活的各種方式，也於大古山、五酒桶山、石門山、太平山等處規畫自然生態公園，讓市民能更貼近自然，期盼以多元改造的方式，展現城市不同的亮點與魅力，讓市民更加貼近自然。

虎頭山環保公園今天辦理「2020虎頭山森友PARTY遊戲趣」活動，以環保為活動主軸，規畫3大亮點，包括斜陽音樂會、裸賣市集和步道漫遊互動遊戲。記者陳夢茹／攝影
虎頭山環保公園今天辦理「2020虎頭山森友PARTY遊戲趣」活動，以環保為活動主軸，規畫3大亮點，包括斜陽音樂會、裸賣市集和步道漫遊互動遊戲。記者陳夢茹／攝影

鄭文燦

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