桃園虎頭山森友親子PARTY 推裸賣市集提倡環保

虎頭山環保公園今天辦理「2020虎頭山森友PARTY遊戲趣」活動，以環保為活動主軸，規畫3大亮點，包括斜陽音樂會、裸賣市集和步道漫遊互動遊戲，協助民眾提升環保意識。

桃園市長鄭文燦表示，虎頭山風景特定區面積約720公頃，為貓頭鷹、松鼠、藍鵲等生物棲息地，動植物及昆蟲生態豐富，深具自然特色，因此市府保留生態，規畫前山、後山及稜線3大系統，完成建置6條生態步道，「桃機1號」地景藝術作品也將移至此處展示，市府會加強樹木植栽，增設夜間照明設備及休閒設施，讓遊客安心體驗虎頭山生態之美。

鄭文燦說，該次活動內的裸賣市集，是在鼓勵市民自備或租用重複性容器，減少一次性餐具及包裝，更可搭配QRcode抵用券行動支付，減少紙本用量。