快訊

一張圖看一周天氣！兩波東北風挾帶雨勢 周末降溫全台有感

美海軍情報官員抵台 國防部：未獲相關訊息

桃園虎頭山森友party歡樂滿山頭 市長鄭文燦邀大家走出健康

聯合報 / 記者許玉娟/桃園即時報導
「虎頭山森友Party遊戲趣」熱鬧登場，不到中午即湧入數千民眾踴躍參與。記者許玉娟/攝影
「虎頭山森友Party遊戲趣」熱鬧登場，不到中午即湧入數千民眾踴躍參與。記者許玉娟/攝影

桃園市「虎頭山森友Party遊戲趣」今天下午在虎頭山登場，數千名遊客湧入，只見虎頭山各步道擠滿了登山民眾，處處可見親子健康出遊。

桃園市長鄭文燦樂得表示，六年任內，桃園市的戶外與親子活動增多了，市府團隊更積極完成各公園步道等完善設施，要讓大家不管在虎頭山、五酒桶山各區步道，走出健康、更走出親子快樂風。

原訂中午12點30分登場的虎頭山森友party，上午11點不到，虎頭山奧爾森林學堂報到處就湧入許多民眾等候參與，這次party的特色強調全程「無紙化」，從掃描QRcode完成報到起，全程行經全齡友善步道及稜線步道，體驗步道中精心規畫的闖關活動及分組競賽後，參加主會場-虎頭山環保公園的裸賣市集及舞台活動。

會場所在的環保公園攤商們，更採「裸食裸賣」方式，不提供任何一次性的餐盒、餐具及包裝，完成了一次最具環保的親子活動，大獲好評。

桃園市政府觀旅局長楊勝評與風景管理處長廖育儀表示，這場party讓大家看見外食新模式，市府更希望藉由本次活動帶給民眾「無痕」飲食的體驗與習慣。

活動現場還邀請了知名樂團唐貓SugarCat、Crispy脆樂團以及小男孩樂團-米非為大家接力獻唱，民眾盡情在舞台下隨著音樂節奏搖擺，享受悠閒放鬆的午後時光，不僅如此，更有幸運的民眾在市長鄭文燦按鈕下，隨機抽得任天堂Switch主機樂到不行。

鄭文燦說，防疫新生活的開始，也是自然與人類重新相處的起點，保護自身健康的同時也友善的照顧唯一的地球，希望透過這次的活動，提供民眾更多休閒戶外活動選項。

他指出，活動主會場虎頭山，除了交通便捷外，周邊還有許多知名的觀光景點，包括桃園孔廟、忠烈祠、明倫三聖宮等等。

鄭市長強調，市府團隊為了提供民眾更安全完善休閒場域，近期將虎頭山後山步道從「長壽路164巷」通往「三聖宮」這段原是路面顛簸、遇雨則泥濘不堪的危險路段，開闢完成後山遊憩綠廊工程，架設高架木棧道、土石步道及溪溝綠廊，完成虎頭山整體步道建置的最後一哩路。

市長鄭文燦與主演「下半場」陳柏文（白色T恤）與即將上演的公視大戲「傀儡花」偶像演員張瑋帆暢談桃園好玩好景點。記者許玉娟/攝影
市長鄭文燦與主演「下半場」陳柏文（白色T恤）與即將上演的公視大戲「傀儡花」偶像演員張瑋帆暢談桃園好玩好景點。記者許玉娟/攝影
「虎頭山森友Party遊戲趣」熱鬧登場，不到中午即湧入數千民眾踴躍參與。記者許玉娟/攝影
「虎頭山森友Party遊戲趣」熱鬧登場，不到中午即湧入數千民眾踴躍參與。記者許玉娟/攝影
市長鄭文燦實際以手機掃瞄完成裸賣無紙化消費。記者許玉娟/攝影
市長鄭文燦實際以手機掃瞄完成裸賣無紙化消費。記者許玉娟/攝影
市長鄭文燦（圖中）在「虎頭山森友party」中，邀請大家一起來暢遊桃園親子健康戶外活動。記者許玉娟/攝影
市長鄭文燦（圖中）在「虎頭山森友party」中，邀請大家一起來暢遊桃園親子健康戶外活動。記者許玉娟/攝影

親子 鄭文燦

延伸閱讀

桃園文化國際同濟會捐贈災情勘查車 提升消防救災能量

桃園八德一號社宅 372戶入住

相關新聞

桃園航空城徵收戶怒喊不公 千人聚集桃市府抗議

桃園市公民監督聯盟陣線今率領1000多名航空城徵收戶到市府廣場前抗議，控訴市府說的十大優惠都是謊言，實際上給的補償費不足...

桃園虎頭山森友親子PARTY 推裸賣市集提倡環保

虎頭山環保公園今天辦理「2020虎頭山森友PARTY遊戲趣」活動，以環保為活動主軸，規畫3大亮點，包括斜陽音樂會、裸賣市...

桃園復興區獲選經典小鎮3.0 山水與原鄉文化獲肯定

桃園市復興區榮獲「臺灣經典小鎮3.0」殊榮，全國368個鄉鎮區，30個脫穎而出，桃園市只有復興區入選，12月4日前往交通...

古道認識台灣 賴清德走讀苗栗大湖老官道秘境

副總統賴清德今天走讀「樟之細路」苗栗縣大湖鄉老官道，感受到手作步道溫度，推薦走古道可以緬懷先人篳路藍縷的努力，沉浸在族群...

桃園三界爺文化祭與令旗交接 信眾盼疫情退、抗旱成功

桃園市長鄭文燦今天中午前往楊梅高山頂啟明宮，出席「2020桃園三界爺文化祭令旗交接儀式」，並表示這是第3年舉辦「桃園三界...

巴義慈神父安息義大利 桃園復興區追思「平凡的偉人」

義大利籍巴義慈神父在桃園市復興區（鄉）原鄉傳教40多年，用心泰雅文化、語言的傳承與醫療服務， 2016年退休回家鄉，日前...

桃市府響應國際身心障礙者日 今表揚模範身障者

桃園市政府社會局今天舉行「平等融合力量無限」國際身心障礙者表揚大會，市府共遴選出30位，包括模範身心障礙者、模範家庭照顧...

首辦護照不用跑台北 鄰近戶所申請、8天寄送到府

護照一站式服務於今年8月11日起開辦，新竹市府指出，首次申請護照的民眾只要親自到全國任一戶政事務所辦理人別確認及護照申辦...

竹縣關西、新埔部分地區 24日下午停水4小時

台灣自來水公司第三區管理處竹北營運所為維供水設備正常運轉，將辦理「竹北營運所計畫性高壓供電設備檢驗」停水施作，預計11月...

竹苗吳濁流、夢花2文學獎頒獎

吳濁流文學獎昨天在新竹縣吳濁流故居頒獎，共收494件作品創新高，作家何郁青囊括短篇小說及現代詩首獎；苗栗縣夢花文學獎也在...

桃園八德一號社宅 372戶入住

桃園市八德一號社會住宅11月起陸續有372戶入住，市長鄭文燦昨天祝賀住戶喬遷並介紹社宅設施及規畫理念，鄭文燦說，桃園人口...

犯罪被害人「馨生」 市集展成果

「一場車禍徹底改變我的生活與家庭」，53歲新竹縣民謝國銘3年前發生車禍，歷經訴訟折磨及身心創痛，犯罪被害人保護協會協助下...

熱門新聞

中捷列車間連接器軸心斷裂 22日起停止試營運

中捷日產車廂連接器軸心斷裂 中捷：美製零件 首次發生

中捷試營運6天喊停！細數中捷這6天發生大小事

陳淑芳奪金馬獎林右昌狂賀有洋葱 親愛的房客基隆拍攝

綠線下月通車／明道中學：校車可減併24站點

嘉義市推「星驛市集」 夜逛文化路北門驛也亮起來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。