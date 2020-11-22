桃園虎頭山森友party歡樂滿山頭 市長鄭文燦邀大家走出健康

桃園市「虎頭山森友Party遊戲趣」今天下午在虎頭山登場，數千名遊客湧入，只見虎頭山各步道擠滿了登山民眾，處處可見親子健康出遊。

桃園市長鄭文燦樂得表示，六年任內，桃園市的戶外與親子活動增多了，市府團隊更積極完成各公園步道等完善設施，要讓大家不管在虎頭山、五酒桶山各區步道，走出健康、更走出親子快樂風。

原訂中午12點30分登場的虎頭山森友party，上午11點不到，虎頭山奧爾森林學堂報到處就湧入許多民眾等候參與，這次party的特色強調全程「無紙化」，從掃描QRcode完成報到起，全程行經全齡友善步道及稜線步道，體驗步道中精心規畫的闖關活動及分組競賽後，參加主會場-虎頭山環保公園的裸賣市集及舞台活動。

會場所在的環保公園攤商們，更採「裸食裸賣」方式，不提供任何一次性的餐盒、餐具及包裝，完成了一次最具環保的親子活動，大獲好評。

桃園市政府觀旅局長楊勝評與風景管理處長廖育儀表示，這場party讓大家看見外食新模式，市府更希望藉由本次活動帶給民眾「無痕」飲食的體驗與習慣。

活動現場還邀請了知名樂團唐貓SugarCat、Crispy脆樂團以及小男孩樂團-米非為大家接力獻唱，民眾盡情在舞台下隨著音樂節奏搖擺，享受悠閒放鬆的午後時光，不僅如此，更有幸運的民眾在市長鄭文燦按鈕下，隨機抽得任天堂Switch主機樂到不行。

鄭文燦說，防疫新生活的開始，也是自然與人類重新相處的起點，保護自身健康的同時也友善的照顧唯一的地球，希望透過這次的活動，提供民眾更多休閒戶外活動選項。

他指出，活動主會場虎頭山，除了交通便捷外，周邊還有許多知名的觀光景點，包括桃園孔廟、忠烈祠、明倫三聖宮等等。