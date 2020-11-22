母語文化向下扎根 桃園東北扶輪社連辦13年演講比賽

桃園東北扶輪盃今天於西門國小，舉行第13屆兒童本土語言閩南語演講及說故事比賽，桃園市長鄭文燦到場參與，鄭文燦表示，台灣每一種文化都值得珍惜和保存。

第13屆兒童本土語言閩南語演講及說故事比賽，今年分為低、中、高年級，分別以「閱讀」、「健康」、「品格」相關人事物為主題，參賽選手結合手勢、道具、服裝等表演，讓演講和說故事更加精采，期盼選手都能有好成績。

鄭文燦提及，母語是母親的語言，是文化的根本，台灣經過民主化後，多元文化成為國家政策，國家語言發展法認定所有族群語言皆為國家語言，包括客家語、閩南語、原住民語言等。

另外，鄭文燦也說，公共領域方面，如公共廣播、公共電視、政府機關、捷運等公共場所的電梯或到站廣播，也多採行多語言模式，流行文化方面，在電視劇及電影發展上，母語更是日漸復甦，展現台灣文化的多元特色，期盼國人不要忘記母語文化的本質和美好。

鄭文燦說，這次西門國小及東北扶輪社用心舉辦閩南語演講及說故事比賽，連續13屆未曾中斷，為推廣閩南語而努力，讓下一代更瞭解自己的文化。