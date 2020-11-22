桃園霄裡玉元宮辦理孝行獎 只看品德不看成績

桃園市八德區霄裡玉元宮與八德家長會長協會開辦第一屆孝行獎，八德所有國中小加上永豐中學國中部、僑愛國小約600班，預計每班要表揚1名學生，可獲孝行獎800元。

為了減輕學子負擔，玉元宮過去10年來，每年資助霄裡、廣興國小學雜費，每年超過400人受惠，今年開始辦理孝行獎，希望學生培養良好品性，孝行獎不看成績、只看品德。

孝行獎是市議員、玉元宮主委段樹文的理念，他表示，該獎由班級導師初審提名，再交由學校主管處室、主任複審，校長檢視後再由玉元宮複查，預計明年5月頒獎。

段樹文說，他一直認為孝道相當重要，當初自己在議會就職時，向母親下跪以表感謝之意，就是提倡孝道的表現，因此設立孝行獎，只在乎學生的品德而不看成績，教育孩子們要孝順父母、友愛同儕、禮敬師長。