桃園文化國際同濟會捐贈災情勘查車 提升消防救災能量

桃園市長鄭文燦昨天下午前往南方莊園渡假飯店，出席「桃園市文化國際同濟會捐贈桃園市政府災情勘查車儀式」，並表示文化國際同濟會創立20年，除募集社福基金，也推動照顧弱勢及鄰里社區活動，會員多擔任華勛義消分隊的顧問或幹部，因此與華勛義消分隊培養出深厚情誼。

鄭文燦強調，文化國際同濟會捐贈消防局第二救災救護大隊華勛分隊一輛災情勘查車，對於中壢地區的消防安全及救災能量是一大助益，市府也將持續提升消防救災人員及設備，將桃園打造成更安全可靠、宜居宜業的城市。

鄭文燦指出，桃園升直轄市後，市府持續提升消防綜合實力，包括增編消防隊員人數從1000人提高到1500人，也增購約100輛各類消防車輛及各式裝備，其中不乏美洲豹高性能消防車。災情勘查車可於災害發生時運輸救災裝備器材，增加救援能量。

此外，市府也積極推廣裝設住宅的火警警報器，目前裝設率已達到85%並持續增加中；在火災發生率的指標上，桃園也是六都中最低，顯見桃園消防安全持續進步中，感謝桃園市文化國際同濟會的愛心捐贈，市府將妥善運用，有效提升消防救災能量。

立法委員呂玉玲、市府消防局副局長龍榮森、國際同濟會台灣總會長廖敏榮、桃園市文化國際同濟會長楊康麟等人都出席贈車典禮。