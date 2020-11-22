疫情籠罩愛心園遊會收入創新高 苗栗家扶中心非常感動

今年新冠肺炎疫情籠罩，苗栗家扶中心50周年寒冬送暖園遊會今天登場，114個義賣攤位及210萬元收入雙雙創下新高，還有民眾踴躍捐款37萬元，家扶中心個個喜出望外，主任湯鳳琴「內心非常感動與感恩」，感謝各界的支持。

「苗栗家扶50續航」寒冬送暖園遊會今天在縣府廣場舉行，湧入大批民眾參加，立委徐志榮、苗栗縣長徐耀昌、縣議員余文忠、楊明燁及張顧礫等人都到場致意，家扶中心原擔心受到疫情影響，沒想到有114個義賣攤位愛心及民眾相挺，收入也創歷史紀錄。

湯鳳琴說，扶助中的家庭930戶、1729名弱勢孩童，2011年起每年辦理寒冬送暖園遊會，今年是家扶中心50年，特別要感謝一路走來社會大眾及企業等善心人士協助，尤其目前經濟大環境不佳，募款還能開出紅盤，內心非常感謝與感恩，支持家扶持續在地深耕，在未來的日子裡繼續為愛續航。

今天園遊會苗栗家扶中心扶幼委員會主委黃文忠特別捐出100萬元購買公務車，家扶中心也頒發獎牌感謝長期支持扶幼工作的企業及個人，包括業成社會福利慈善事業基金會、群聯電子、信邦電子、國順預拌混凝土、羅門哈斯亞太研磨材料股份有限公司，及林文發、邱秀蘭、古木興等，還有擔任認養人40年的王綉真。