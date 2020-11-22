新竹縣竹北市公所購置掃街車 道路清潔更有效率

新竹縣竹北市公所為提供市民乾淨宜居的環境，在代表會的支持下，編列455萬元購置一輛8.5噸新型掃街車，近日正式啟用，以機械取代人力，針對竹北市境內權責道路依序巡迴掃街。

竹北市長何淦銘表示，掃街車投入道路清掃，可行駛於中央分隔島二側、路肩及人行道沿線，在鋼刷轉盤的清掃與吸塵下，能立即恢復街道清爽乾淨新面貌，比傳統人力打掃效率，足足高三倍，另在水柱清洗下，也可抑制揚塵，提高整體清掃品質，期望能擴大路面清掃區域，讓環境整潔更到位，並減少人力打掃的不安全問題。

掃街車配合道路使用情形，以左右鋼刷轉盤、真空吸力吸盤、吸管，可吸取1公斤以上整塊建築砌牆紅磚及1公升以上地滿水寶特瓶，高壓清洗設備沿街清掃與吸塵，將路邊落葉及垃圾收集至車內的儲存槽，約可容納1.8噸的垃圾量。

何淦銘指出，掃街車僅能做為輔助工具，最重要仍要仰賴社會大眾的公德心，發揮友善環境的精神與行為，將隨手丟垃圾轉換為「隨手做環保」，全民共同用雙手，維護竹北市的祥和美麗與潔淨，從周遭環境清潔開始，讓竹北市變得更幸福、市容更乾淨。