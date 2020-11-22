快訊

美國專機即將降落松山機場 傳聞美國官員旋風訪台

阿里山路跑女子休克 失去呼吸心跳搶救中

新竹縣竹北市公所購置掃街車 道路清潔更有效率

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣竹北市公所為提供市民乾淨宜居的環境，在代表會的支持下，編列455萬元購置一輛8.5噸新型掃街車，近日正式啟用。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所為提供市民乾淨宜居的環境，在代表會的支持下，編列455萬元購置一輛8.5噸新型掃街車，近日正式啟用。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所為提供市民乾淨宜居的環境，在代表會的支持下，編列455萬元購置一輛8.5噸新型掃街車，近日正式啟用，以機械取代人力，針對竹北市境內權責道路依序巡迴掃街。

竹北市長何淦銘表示，掃街車投入道路清掃，可行駛於中央分隔島二側、路肩及人行道沿線，在鋼刷轉盤的清掃與吸塵下，能立即恢復街道清爽乾淨新面貌，比傳統人力打掃效率，足足高三倍，另在水柱清洗下，也可抑制揚塵，提高整體清掃品質，期望能擴大路面清掃區域，讓環境整潔更到位，並減少人力打掃的不安全問題。 　

掃街車配合道路使用情形，以左右鋼刷轉盤、真空吸力吸盤、吸管，可吸取1公斤以上整塊建築砌牆紅磚及1公升以上地滿水寶特瓶，高壓清洗設備沿街清掃與吸塵，將路邊落葉及垃圾收集至車內的儲存槽，約可容納1.8噸的垃圾量。

何淦銘指出，掃街車僅能做為輔助工具，最重要仍要仰賴社會大眾的公德心，發揮友善環境的精神與行為，將隨手丟垃圾轉換為「隨手做環保」，全民共同用雙手，維護竹北市的祥和美麗與潔淨，從周遭環境清潔開始，讓竹北市變得更幸福、市容更乾淨。

新竹

延伸閱讀

竹北人口將破20萬 3名幸運新生兒寶寶可獲縣府公所好禮

相關新聞

桃園航空城徵收戶怒喊不公 千人聚集桃市府抗議

桃園市公民監督聯盟陣線今率領1000多名航空城徵收戶到市府廣場前抗議，控訴市府說的十大優惠都是謊言，實際上給的補償費不足...

母語文化向下扎根 桃園東北扶輪社連辦13年演講比賽

桃園東北扶輪盃今天於西門國小，舉行第13屆兒童本土語言閩南語演講及說故事比賽，桃園市長鄭文燦到場參與，鄭文燦表示，台灣每...

桃園復興區獲選經典小鎮3.0 山水與原鄉文化獲肯定

桃園市復興區榮獲「臺灣經典小鎮3.0」殊榮，全國368個鄉鎮區，30個脫穎而出，桃園市只有復興區入選，12月4日前往交通...

古道認識台灣 賴清德走讀苗栗大湖老官道秘境

副總統賴清德今天走讀「樟之細路」苗栗縣大湖鄉老官道，感受到手作步道溫度，推薦走古道可以緬懷先人篳路藍縷的努力，沉浸在族群...

桃園三界爺文化祭與令旗交接 信眾盼疫情退、抗旱成功

桃園市長鄭文燦今天中午前往楊梅高山頂啟明宮，出席「2020桃園三界爺文化祭令旗交接儀式」，並表示這是第3年舉辦「桃園三界...

巴義慈神父安息義大利 桃園復興區追思「平凡的偉人」

義大利籍巴義慈神父在桃園市復興區（鄉）原鄉傳教40多年，用心泰雅文化、語言的傳承與醫療服務， 2016年退休回家鄉，日前...

桃市府響應國際身心障礙者日 今表揚模範身障者

桃園市政府社會局今天舉行「平等融合力量無限」國際身心障礙者表揚大會，市府共遴選出30位，包括模範身心障礙者、模範家庭照顧...

首辦護照不用跑台北 鄰近戶所申請、8天寄送到府

護照一站式服務於今年8月11日起開辦，新竹市府指出，首次申請護照的民眾只要親自到全國任一戶政事務所辦理人別確認及護照申辦...

竹縣關西、新埔部分地區 24日下午停水4小時

台灣自來水公司第三區管理處竹北營運所為維供水設備正常運轉，將辦理「竹北營運所計畫性高壓供電設備檢驗」停水施作，預計11月...

竹苗吳濁流、夢花2文學獎頒獎

吳濁流文學獎昨天在新竹縣吳濁流故居頒獎，共收494件作品創新高，作家何郁青囊括短篇小說及現代詩首獎；苗栗縣夢花文學獎也在...

桃園八德一號社宅 372戶入住

桃園市八德一號社會住宅11月起陸續有372戶入住，市長鄭文燦昨天祝賀住戶喬遷並介紹社宅設施及規畫理念，鄭文燦說，桃園人口...

犯罪被害人「馨生」 市集展成果

「一場車禍徹底改變我的生活與家庭」，53歲新竹縣民謝國銘3年前發生車禍，歷經訴訟折磨及身心創痛，犯罪被害人保護協會協助下...

熱門新聞

中捷列車間連接器軸心斷裂 22日起停止試營運

中捷日產車廂連接器軸心斷裂 中捷：美製零件 首次發生

中捷試營運6天喊停！細數中捷這6天發生大小事

陳淑芳奪金馬獎林右昌狂賀有洋葱 親愛的房客基隆拍攝

綠線下月通車／明道中學：校車可減併24站點

桃園八德一號社宅 372戶入住

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。