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桃園復興區獲選經典小鎮3.0 山水與原鄉文化獲肯定
桃園市復興區榮獲「臺灣經典小鎮3.0」殊榮，全國368個鄉鎮區，30個脫穎而出，桃園市只有復興區入選，12月4日前往交通部領獎和接受公開表揚。
復興區長游正英説，交通部派出秘密客到全國各地實際現勘、參訪、評鑑各區具有特色、文化、前瞻、潛力的鄉鎮區市，復興區經遴選委員評比結果入選，到地方評比時完全沒通知區公所，公所事先也不知情無從準備，最後還是憑著好山、好水、好人情與這些年軟硬體積極建設再獲肯定。
游正英表示，交通部為持續推動台灣觀光永續年計畫，延續以小鎮在地特色推廣臺灣魅力，也配合2021自行車旅遊、2030台灣觀光政策白給書，打造魅力景點建構臺灣區域觀光版圖，整備北、中、南、東及離島（金馬澎）5大區域觀光圈及旅遊線，挹注到小鎮資源以均衡山城、海濱、都市、鄉鎮區域均衡區域發展，經秘密客現勘及委員評選產生2021年30個經典小鎮，加上前2年訂的70小鎮，進而達成百大小鎮目標。
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