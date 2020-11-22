桃園復興區獲選經典小鎮3.0 山水與原鄉文化獲肯定

桃園市復興區榮獲「臺灣經典小鎮3.0」殊榮，全國368個鄉鎮區，30個脫穎而出，桃園市只有復興區入選，12月4日前往交通部領獎和接受公開表揚。

復興區長游正英説，交通部派出秘密客到全國各地實際現勘、參訪、評鑑各區具有特色、文化、前瞻、潛力的鄉鎮區市，復興區經遴選委員評比結果入選，到地方評比時完全沒通知區公所，公所事先也不知情無從準備，最後還是憑著好山、好水、好人情與這些年軟硬體積極建設再獲肯定。