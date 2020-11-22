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古道認識台灣 賴清德走讀苗栗大湖老官道秘境
副總統賴清德今天走讀「樟之細路」苗栗縣大湖鄉老官道，感受到手作步道溫度，推薦走古道可以緬懷先人篳路藍縷的努力，沉浸在族群、產業文化當中，還可以接近生態環境促進健康，一舉數得，希望大家一起來，打造健康台灣。
樟之細路北起桃園大漢溪河畔，南迄台中市大甲溪河岸，客委會2016年起推動，跨部會努力，完成220公里主線的定線，今年底完成標示，其中一段大湖鄉老官道，見證129年人文、產業物換星移歷史，水土保持局8年投入4、5000萬元，手作步道重現，生態美景成了秘境。
「健康台灣、千里共行」走讀老官道活動今天登場，千里步道發起人小野說，千里步道2006年開始，要把台灣步道串連，步道特色是手作的，不會違反環保的，沿路有歷史、文學等，可以認識台灣，希望賴副總統領走帶動下，成了全民運動。
賴清德由客委會主委楊長鎮、苗栗縣長徐耀昌、大湖鄉長胡娘妹等人陪同走古道，賴清德展現好腳力，全程4公里多預計2個小時，他僅花了一個半小時，並強調表示樟之細路是他擔任行政院長核定7條國家級步道，其中優先要做的，今天驗收感覺非常棒。
他說，千里步道已經成形，民眾要好好利用，台灣健康平均餘命約80歲，健康餘命72歲，「不健康生存年數」8年，等於人的一生當中，有十分之一的時間是不健康的，甚至是臥病在床，代表許多人僅重視後端的醫療診治，卻不重視前端的健康促進與疾病預防，呼籲多多走出戶外，徒步、健行、打球都好，尤其古道一舉多得，大家一起走，打造健康台灣。
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