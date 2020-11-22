桃園航空城徵收戶怒喊不公 千人聚集桃市府抗議

桃園市公民監督聯盟陣線今率領1000多名航空城徵收戶到市府廣場前抗議，控訴市府說的十大優惠都是謊言，實際上給的補償費不足重建家園，還可能使其負債，痛批「無良政府、坑殺百姓，鄭文燦跟林佳龍是強盜土匪、十大優惠最唬爛」。

公督盟秘書長江裕福表示，今天準備了1500條「環我居住正義」黃色頭巾，預先報名的13 輛遊覽車全數額滿，加上自行前來抗議的人，租估現場約有1000多人，眾人訴求不過就是要「還我一個家」。

公督盟怒吼，善良的大園人要不是逼不得已怎麼會在週末放假時間走上街頭？政府所謂的十大優惠卻要大園人負債，點出市府規定，權狀不足30坪的小坪數建物，價值不足配回安置街廓最小單位者、徵收補償費也不足購買最小坪數，差額地價或房價可減輕20％，以8折加購不足的坪數，會使徵收戶負債，更無法還他們一個家。

住在大園區竹圍里的高小姐指出，自79年12月購買2層樓透天厝，地約22坪，2010年還完貸款，遇上航空城徵收卻將無家可住，她舉出估價，建物拆遷補償費、獎勵金、搬遷費全加起來約308萬元，因未達最小坪數規定，得向政府購買8坪土地，地價8折也要約12萬元，花96萬買地後剩下200多萬如何重建家園？她直呼，「這不是個案是通案，我們只要還我們房子」。

航空城徵收戶游春音說，家位於海口里是3層樓的透天厝，地約20坪，爸媽自建房子已5、60年，附近生活機能好，鄰近學區旁邊又有市場，航空城徵收估價總金額為500萬，其中重建費才300多萬，由於還差10坪要向政府買地，她向政府喊話「還我們一個原本的家就好」，她指出，市府建物評點應向新北市看齊，且拆遷獎勵應一致，而不是先搬、後搬有所不同。

對此桃園市政府新聞處長詹賀舜回應，部分居民的訊息顯然不足或接受到假訊息，市府團隊修改原已經通過的拆遷要點，提出十大優惠加碼補償方案，補償金從432億元，再增加236億元，拆遷補償金合計提高55％，比過去舊制好，也比新北市最新制度高。